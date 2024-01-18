Минцифры назвало сроки подачи заявлений на отсрочку от службы для IT-специалистов

Заявления на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов будут приниматься с 22 января по 6 февраля. Подать их можно на портале «Госуслуги», напоминает Минцифры России.

«Сотрудники ИТ-компаний с 22 января по 6 февраля смогут через „Госуслуги“ подать заявку на отсрочку от срочной службы в армии в рамках весеннего призыва 2024 года», — говорится в сообщении ведомства.

Компании должны проверить данные сотрудников, подтвердить, а затем направить в Минцифры России. Если работник не завел личный кабинет на «Госуслугах», работодатель сможет внести его в список самостоятельно.

Кроме того, списки можно направлять постепенно, по мере их формирования. Данные в Минобороны России будут переданы в срок до 2 марта, а до 15 июля призывная комиссия примет решение относительно предоставления отсрочки.

Возможность отсрочки предоставлена гражданам России в возрасте от 18 до 30 лет, работающим по трудовому договору в аккредитованных IT-компаниях. При этом стаж сотрудника должен составлять от 11 месяцев в течение года, который предшествовал году призыва.