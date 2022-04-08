Минцифры назвало российские аналоги зарубежных приложений

Минцифры создало список российских аналогов зарубежных сервисов. В него вошли соцсети, образовательные ресурсы, текстовые редакторы и другие интернет-площадки, сообщает пресс-служба цифрового ведомства.

«В списке Минцифры рекомендованные сервисы разделены на 15 категорий: соцсети и мессенджеры, образовательные ресурсы, редакторы документов, программы для организации видеоконференций, сервисы бронирования жилья, заказа авиабилетов, площадки электронной коммерции и т. д.», — отметили в министерстве.

Минцифры подчеркивает, что ряд из них были известны и популярны еще до ограничений и блокировки зарубежных сервисов.

К примеру, в перечень включены соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Yappy, «ЯRUS» и «Мой мир», из мессенджеров — Telegram, «ТамТам», TenChat, ICQ и Frisbee. Чтобы организовать онлайн-встречу, вместо Zoom россияне могут воспользоваться «Сферумом», «Видеозвонками Mail.ru», «Видеозвонками VK» и «Яндекс.Телемост».

Работа с документами доступна в «Мой офис», «P7-Офис» и «Яндекс 360». Среди торговых площадок Минцифры рекомендует маркетплейсы Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет» и «СберМаркет».