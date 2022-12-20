Минцифры назвало дату запуска отечественной «Википедии»

В первом квартале 2023 года планируется запустить отечественный аналог «Википедии» – портал «Знания», сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. По его словам, сейчас российский портал уже содержит более 100 тыс. статей.

«"Википедия" у нас в поисковой выдаче отмечается как ресурс, который нарушает требования Роскомнадзора. Наша главная задача — иметь собственный портал. Мы его создаем — портал "Знания"… Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале года», — цитирует РИА Новости его выступление на правительственном часе в Госдуме.

Материалы, которые размещены на новом портале, прошли многоступенчатую верификацию, заявил Шадаев. «Дальше мы будем просить, чтобы именно российский ресурс был приоритезирован в поисковой выдаче, чтобы он всегда был выше "Википедии"», — подчеркнул он, добавив, что сейчас портал работает в тестовом режиме.

Напомним, в мае в Совфеде предложили создать аналог «Википедии», которую не раз критиковали в России за неудаление ложных сведений по требованию Роскомнадзора, в том числе – о проведении военной спецоперации.