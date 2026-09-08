Минцифры: «Народный инспектор» воспитывает культуру вождения в Татарстане

Воспитывать культуру вождения можно только тогда, когда нарушитель знает, что ему не уйти от ответственности. Об этом «Татар-информу» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Алексей Клонцак.

«Автомобилист начинает понимать, что контроль стал общественным, а зафиксировать нарушение может любой прохожий. Но воспитание культуры вождения действительно долгий процесс. Именно поэтому мы постоянно развиваем платформу "Народный инспектор"», – сказал он.

Он отметил, что, к сожалению, патрульные экипажи не могут находиться в каждом дворе или на каждом перекрестке, поэтому и происходят нарушения. «Народный инспектор» помогает ликвидировать эти слепые зоны.

Только по трем категориям – парковка на тротуарах, остановка под запрещающим знаком и парковка на «зеленой» зоне – татарстанцы зафиксировали более 768 тысяч нарушений. Всего же с момента запуска приложения в 2014 году жители республики направили более миллиона заявок.

О том, почему пользоваться приложением важно, и о том, жители каких городов РТ чаще других сообщают о нарушениях, – в материале «Татар-информа».