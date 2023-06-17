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Руc Тат
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Экономика 17 июня 2023 16:22

Минцифры намерено запретить параллельный импорт в Россию смартфонов Samsung и LG

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Вскоре в России могут ввести запрет на параллельный импорт техники из «недружественных» стран, в том числе брендов Samsung и LG. По словам главы Минцифры Максуда Шадаева, такая перспектива находится на стадии обсуждения с Минпромторгом.

Речь идет о запрете на ввоз тяжелого компьютерного оборудования – серверов и систем хранения данных (марки HP, IBM и другие), а также мобильных устройств, у которых есть российские и китайские аналоги, которые никак не уступают западной технике, пояснил Шадаев. При этом он подчеркнул, что инициатива не затронет смартфоны iPhone.

«Мы обсуждаем запрет тех позиций, по которым есть эффективные конкурентные аналоги – либо российские, либо из дружественных стран», – приводит слова министра «Интерфакс».

Назвать конкретные сроки, в которые решение о запрете параллельного импорта техники из «недружественных» стран может быть утверждено, Шадаев затруднился. Однако он пообещал, что его принятие «будет недолгим».

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