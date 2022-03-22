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Технологии
22 марта 2022  16:52

Минцифры: Мобильное приложение «Госуслуги» до конца марта должно перейти на новую версию

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До конца марта планируется завершить переход мобильного приложения «Госуслуги» на новую версию. Об этом сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на заседании Государственной Думы, передает РИА Новости. 

Новая версия, по словам Шадаева, «удобнее, надежнее», в ней используется современный стек. 

Как отметил на заседании председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, в новой версии мобильного приложения будет доступна двухфакторная аутентификация.

#госуслуги #мобильное приложение
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