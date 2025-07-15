Минцифры: инфраструктура мессенджера Max полностью размещена в России

Инфраструктура мессенджера Max полностью размещена на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и безопасность пользователей. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Max обеспечивает безопасное общение в мессенджере и доступ к удобным цифровым сервисам от государства и бизнеса. Вся инфраструктура платформы находится на территории России, что гарантирует надежное хранение данных и защиту пользователей», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минцифры напомнили, что в Max уже доступны аудио- и видеозвонки при нестабильном соединении, пересылка файлов до 4 ГБ, групповые чаты и видеозвонки без ограничений по времени и количеству участников. Также реализованы функции денежных переводов в чате, интеграция с ИИ-помощником GigaChat 2.0, поддержка мини-приложений от российских компаний и запуск каналов в тестовом режиме.

Скоро пользователи смогут подключаться к «Госуслугам» прямо через мессенджер, а также использовать цифровой ID для подтверждения личности без бумажных документов в повседневных ситуациях. В будущем в Max появится сервис «Госключ» для электронной подписи и безопасного обмена данными, а также образовательные сервисы для школ, доступные в защищенной цифровой среде.