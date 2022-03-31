Минцифры и Минфин изучат возможность поддержки цифровых медиа России

Минцифры и Минфин рассматривают возможность предоставления налоговых льгот цифровым медиа России. Кроме того, для них может быть введен пониженный страховой тариф, сообщает ТАСС, ссылаясь на главу цифрового ведомства Максута Шадаева.

«Правительство должно сделать все, чтобы поддержать развитие цифровых медиа <...> В общем, мы хотим приравнять медиа к IT-компаниям, которые сейчас уже пользуются этими льготами», — объяснил министр во время пресс-конференции.

По его словам, меры поддержки помогут медиа развиваться в условиях снижения объемов рекламы.

2 марта Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах развития IT-отрасли страны.