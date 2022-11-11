Минцифры готовит программу для возвращения айтишников, уехавших из России

Минцифры прорабатывает условия программы, которая замотивирует IT-специалистов, уехавших из России, вернуться в страну. Изучаются условия и гарантии, которые им может дать государство, сообщает глава цифрового ведомства РФ Максут Шадаев.

«Мы пытаемся сформулировать, что должно быть сделано дополнительно, чтобы снять опасения и страхи тех, кто уехал. Мы сейчас смотрим, обсуждаем, что могло бы дать гарантии определенные тем, кто уехал, какой уровень гарантий [тут может быть]», — отметил он в беседе с ТАСС.

Министр подчеркнул, что специалистам важно понять, что «им нечего бояться» в России. При этом вопрос «экономических условий» не рассматривается.