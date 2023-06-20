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Экономика 20 июня 2023 11:36

Минцифры фиксирует массированную кибератаку на ресурсы госорганов Татарстана

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В Татарстане второй день продолжается атака на информационные системы правительственного ЦОД. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Все инциденты оперативно отрабатываются. В целом, система справилась. Инвестиции, сделанные в информационную безопасность республики, оправдались», – рассказал министр.

По его словам, атаки были зафиксированы со стороны недружественных России стран. Количество нелегитимных запросов составляет более 1 млн в секунду.

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