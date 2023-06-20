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Минцифры фиксирует массированную кибератаку на ресурсы госорганов Татарстана
В Татарстане второй день продолжается атака на информационные системы правительственного ЦОД. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.
«Все инциденты оперативно отрабатываются. В целом, система справилась. Инвестиции, сделанные в информационную безопасность республики, оправдались», – рассказал министр.
По его словам, атаки были зафиксированы со стороны недружественных России стран. Количество нелегитимных запросов составляет более 1 млн в секунду.
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