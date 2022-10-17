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Ру Тат
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Технологии
17 октября 2022  03:38

Минцифры доработало форму отсрочки от мобилизации для IT-специалистов

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России объявило, что форма на сайте госуслуг для получения отсрочки от частичной мобилизации для специалистов ИТ и телеком-отрасли доработана.

Теперь в случае смены работы (на компанию того же профиля) данный специалист сможет подать заявку на отсрочку повторно. Новое заявление поступает в Министерство обороны на следующий рабочий день.

Остальные условия предоставления отсрочки сохранились.

«Мы также вывели новую услугу для юрлиц. Она может понадобиться работодателю, если сотрудник уволился из компании. В таком случае сотрудник исключается из списка на отсрочку», — отметили в ведомстве.

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