Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в сфере IT
До 1 сентября в России приостановлена выдача новых грантов на разработки в сфере IT. До этого времени Минцифры планирует провести независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий и обновить состав экспертов, органов принятия решений.
Помимо этого, в планах ведомства — оптимизация процессов для снижения влияния сотрудников на принятие решений, повышение прозрачности и публичности процедуры.
В стране будет создана рабочая комиссия во главе с министром Максутом Шадаевым. Она проверит обоснованность отказов на получение грантов, наличие конфликта интересов, рассмотрит жалобы, поступившие от специалистов, и публично представит результаты проведенного аудита.
«Мы также будем рады любой профессиональной помощи от организаций, имеющих опыт оптимизации таких сложных систем и процессов, кадрового и организационного аудита», — говорится в телеграм-канале Минцифры.
Предложения и жалобы принимаются на электронную почту главы Минцифры России Максута Шадаева (m.shadaev@digital.gov.ru).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»