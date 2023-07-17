Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в сфере IT

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До 1 сентября в России приостановлена выдача новых грантов на разработки в сфере IT. До этого времени Минцифры планирует провести независимый аудит компетенций сотрудников Российского фонда развития информационных технологий и обновить состав экспертов, органов принятия решений.

Помимо этого, в планах ведомства — оптимизация процессов для снижения влияния сотрудников на принятие решений, повышение прозрачности и публичности процедуры.

В стране будет создана рабочая комиссия во главе с министром Максутом Шадаевым. Она проверит обоснованность отказов на получение грантов, наличие конфликта интересов, рассмотрит жалобы, поступившие от специалистов, и публично представит результаты проведенного аудита.

«Мы также будем рады любой профессиональной помощи от организаций, имеющих опыт оптимизации таких сложных систем и процессов, кадрового и организационного аудита», — говорится в телеграм-канале Минцифры.

Предложения и жалобы принимаются на электронную почту главы Минцифры России Максута Шадаева (m.shadaev@digital.gov.ru).