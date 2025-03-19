Минцифры РТ рассказало о цифровых навыках будущего на «Уроке Цифры»

Фото: Пресс-служба Минцифры РТ

В рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» во вторник в казанской школе №98 состоялся «Урок Цифры» на тему «Технологии современного программирования», который вызвал большой интерес благодаря своей актуальности. Об этом «Татар-информу» сообщила пресс-служба Минцифры РТ.

Заместитель министра цифровизации РТ Булат Габдрахманов начал с рассказа о работе Минцифры РТ и известных ИТ-компаний региона, таких как ICL. Он акцентировал внимание на значимости цифровых профессий и поделился информацией о различных направлениях в ИТ, включая кибербезопасность, разработку игр и новые технологии. Школьники узнали, как эти области могут стать основой для их будущей карьеры.

Представитель компании 1С Никита Кареев показал видео о базовых алгоритмах, таких как последовательность действий, ветвление и циклы, а также рассказал о модулях и языках программирования. Он объяснил, как низкоуровневое программирование, а также подходы ноу-код и лоу-код могут облегчить новичкам освоение технологий. Никита также продемонстрировал микроконтроллер и объяснил работу алгоритмических тренажеров.

Фото: Пресс-служба Минцифры РТ

Во время занятия ребята увидели процесс написания кода, узнали о совместной работе над проектами и отслеживании изменений в коде. Никита задавал вопросы о мультфильмах и награждал детей небольшими призами за активное участие.

Директор по развитию компании «Информационные Бизнес Решения» Юлия Лунина поделилась своими мыслями о навыках будущего, подчеркнув, что компетенции в области ИТ и цифровой безопасности будут особенно актуальны в современном обществе.

Фото: Пресс-служба Минцифры РТ

В завершение урока Булат Габдрахманов дал советы по безопасности в Интернете и пожелал ребятам использовать время в сети с пользой. Такие мероприятия помогают детям осознанно подходить к использованию Интернета и развивают навыки цифровой безопасности, что особенно важно в наше время.