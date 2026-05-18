Минцфиры РТ рассказало, как участнику СВО подтвердить статус с помощью QR-кода

Участники специальной военной операции из Татарстана могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода благодаря новому сервису. Об этом сообщил сегодня замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это новый сервис, тысячи участников СВО такой QR-код имеют, 287 первых сканирований осуществлено», – рассказал он.

Это нужно для бесплатного посещения культурных и спортивных мероприятий. После подтверждения статуса участнику СВО не нужно с собой носить бумажную справку.

Подтвердить статус просто. Для этого нужно: