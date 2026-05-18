Общество 18 мая 2026 11:54

Минцфиры РТ рассказало, как участнику СВО подтвердить статус с помощью QR-кода

Участники специальной военной операции из Татарстана могут подтвердить свой статус с помощью QR-кода благодаря новому сервису. Об этом сообщил сегодня замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Это новый сервис, тысячи участников СВО такой QR-код имеют, 287 первых сканирований осуществлено», – рассказал он.

Это нужно для бесплатного посещения культурных и спортивных мероприятий. После подтверждения статуса участнику СВО не нужно с собой носить бумажную справку.

Подтвердить статус просто. Для этого нужно:

  1. Открыть «Госуслуги РФ».
  2. Найти сервис «QR-код для подтверждения статуса участника СВО» и нажать кнопку «Получить».
  3. Система автоматически проверит данные в базе Минобороны: если данные совпадают – на экране появится QR-код (действует 5 минут). Чтобы обновить информацию, нужно нажать «Получить» еще раз. Если система не найдет данные – в приложении появится подсказка, как оформить бумажную справку через военно-служебный центр Минобороны.
