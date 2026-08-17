Минаков бросил вызов миру после золота ЧЕ: «Пусть не забывают»

Фото: minsport.tatarstan.ru

Татарстанский пловец Андрей Минаков прокомментировал победу российской команды в комбинированной эстафете 4×100 метров на чемпионате Европы по водным видам спорта в Париже.

— Пусть весь мир не забывает, что комбинированная эстафета — это эстафета нашей сборной, — заявил Минаков в эфире «Матч ТВ».

В воскресенье сборная России в составе Минакова, Климента Колесникова, Ивана Кожакина и Егора Корнева завоевала золото с результатом 3 минуты 28,67 секунды.

Итальянцы отстали на 0,19 секунды, французы — на 0,36 секунды и взяли бронзу.

Напомним, российские спортсмены выступали на турнире в нейтральном статусе.