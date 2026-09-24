«Мин сине яратам»: как семья раввина Ицхака Горелика свила гнездо в Казани

О том, почему в семейной истории Гореликов нашлось место татарскому языку, что для них означает образ «гнезда» и какие чувства связывают их с Казанью, Ицхак Горелик рассказал в интервью «Татар-информу».





«В Казани мы свили свое гнездо»

Большое дерево, семейные фотографии и татарские слова на его ветвях – так в своей работе главный раввин Татарстана Ицхак Горелик объединил историю семьи и ее связь с Казанью. В центре композиции – число 30, над деревом – надпись «В Казани мы свили свое гнездо». Свою работу раввин передал Раису республики Рустаму Минниханову.

Рядом с фотографиями – короткие фразы на татарском языке: «Сагынам» – «Скучаю», «Мин сине яратам» – «Я тебя люблю», «Тынычлык» – «Мир», «Минем өем» – «Мой дом» и другие. Каждая из них отражает одну из важных для семьи тем – любовь, память, мир и ощущение дома.

Ицхак Горелик поделился с корреспондентом «Татар-информа», что для него и его жены Ханы Казань стала домом, где выросла их большая семья. Сегодня у супругов девять детей и внуки.

Фото: © «Татар-информ»

«Гнездо – это теплое место, где растут дети»

Идея картины принадлежит Ицхаку Горелику, однако над ее созданием работала вся семья. Поводом стал еврейский Новый год – Рош ха-Шана. 11 сентября по еврейскому летоисчислению наступил 5787-й год.

«Когда я писал эти цифры – 5787, я вспомнил, когда впервые приехал сюда и когда мы отмечали Новый год. Это был 5757 год. Получается, уже 30 лет! Иногда живешь-живешь и не замечаешь, как летит время», – рассказал раввин.

Так появилась идея собрать в одной работе историю семьи и ее жизнь в Казани. В нижней части картины изображен Казанский Кремль – символ города и Татарстана, рядом с ним – семейное дерево.

«Мы встречаемся с Раисом Татарстана в преддверии Нового года, поздравляем друг друга. И мы захотели как-то выразить все наши чувства к этим тридцати годам, которые мы здесь. Поэтому на картине есть Кремль, есть наше гнездо рядом с ним, есть дерево. Мы растем именно здесь», – пояснил Горелик.

Образ гнезда для семьи неслучаен. Ицхак и Хана Горелик приехали в Казань через месяц после свадьбы (оба родились в Израиле, а их родители были выходцами из Советского Союза). Здесь родились и выросли их дети.

«Гнездо – это как раз то место, где человек растет, как маленький цыпленок, окруженный теплом и светом, а потом выходит из него и идет дальше по жизни», – объяснил раввин.

По его словам, дети со временем вырастают, уезжают учиться или создают собственные семьи, но связь с родным домом и все, что они получили в нем, остаются с ними.

Еще один важный элемент композиции – число 30. Оно одновременно обозначает три десятилетия жизни семьи в Татарстане и столько же лет совместной жизни Ицхака и Ханы. Рядом с цифрой размещена фотография супругов, а под ней – лозунг Татарстана «Без булдырабыз!», что означает «Мы можем!».

«Там не просто 30, там еще и наша фотография с женой – это день нашей свадьбы. Эта цифра символизирует и то, что мы здесь 30 лет, и то, что мы 30 лет вместе. Поэтому 30 для нас – не просто цифра. Это целая эпоха! А надписи сделаны на татарском языке, потому что, несмотря на то что наш родной язык – иврит, мы живем здесь и чувствуем этот дух», – сказал собеседник «Татар-информа».

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Мы видели не разрушения, а строительство нового города»

Ицхак и Хана Горелики приехали в Казань в 1997 году как раввин еврейской общины.

«Вокруг Кремля еще были старые дома. Особенно непросто было в районе вокзала. Мы с женой первое время старались ходить такими дорогами, чтобы она сильно не пугалась. Где-то на улицах почти не было света – висела одна лампа, и все», – вспоминает Горелик.

По словам раввина, сегодня особенно заметно, насколько сильно изменилась Казань.

«Когда люди приезжают сюда и видят результат огромной работы, которая была проделана, я воспринимаю это совсем по-другому, потому что помню, с чего все начиналось. Нужно было убрать то, что уже не нужно, расчистить пространство и построить новое. Многие районы тогда были заброшены», – рассказал он.

Наблюдая эти перемены, Горелик, по его словам, научился больше ценить результат труда.

«Для нас это большой урок жизни: как нужно вкладывать, как нужно строить, как смотреть далеко в будущее с надеждой. Нельзя думать, что что-то невозможно изменить. Можно добиться любой цели, но для этого нужно много трудиться», – отметил раввин.

Параллельно с городом менялась и еврейская община Казани. После десятилетий советского периода постепенно возрождалась религиозная жизнь.

«Еврейская религиозная жизнь тоже была разрушена в советские годы. В 1990-е синагога была в ужасном состоянии, а потом шаг за шагом все изменилось», – рассказал Горелик.

По словам раввина, первые годы в Казани оставили у него чувство благодарности – за отношение еврейской общины, местных властей и жителей города. «У нас только теплые, хорошие воспоминания – о том, как нас здесь приняли евреи, как к нам относились местные власти и жители. Только тепло, очень тепло», – сказал Горелик.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это не просто терпение друг друга – это уважение»

Одним из главных впечатлений за годы жизни в Татарстане для Горелика стало отношение людей к разным религиям и традициям.

«Я думаю, что все начинается сверху – с той атмосферы, которую создают здесь. На человека влияет многое: его здоровье, образ жизни, питание. Но самое главное – это воздух, которым он дышит. И мне кажется, здесь есть особый воздух, который создается отношением людей друг к другу. Это не просто терпение друг друга – это уважение», – сказал раввин.

По словам Горелика, за годы жизни в Казани он привык к вниманию к своему внешнему виду: люди понимают, что перед ними еврей. При этом, отмечает он, никогда не сталкивался с враждебностью.

«Я столько лет живу здесь, дай Бог, чтобы так продолжалось и дальше. Никогда не было злых глаз. На меня всегда смотрят очень доброжелательно», – рассказал он.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Горелик считает, что очень важно, чтобы каждый человек мог открыто придерживаться своей веры и традиций. «И первый Президент Татарстана (ныне – Государственный Советник РТ Минтимар Шаймиев – прим. Т-и), и Раис республики, и мэр города всегда искренне хотят, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно и имели полное право жить по своей религии и традициям, если они не нарушают общественный порядок. Эта моральная поддержка начинается с руководства и доходит до каждого жителя», – сказал раввин.

Особенно близко ему взаимопонимание между представителями иудаизма и ислама.

«Именно как религиозные люди мы понимаем друг друга больше, чем кто-то другой может понять нас. Когда я вижу людей, одетых по своим традициям, я отношусь к этому с уважением, потому что сам так одет», – объяснил он.

По мнению Горелика, такое отношение помогает человеку чувствовать себя дома и формирует ответственность за место, в котором он живет.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Сагынам» – самый глубокий пароль

На картине «В Казани мы свили свое гнездо» много надписей на татарском языке. Одна из них – «Сагынам», то есть «скучаю». Для семьи Горелик это не просто слово, а чувство, которое особенно точно передает связь человека с родным местом.

«Когда мы живем здесь, не всегда можем почувствовать, насколько глубоко ты связан с этим местом. Но когда ты уезжаешь куда-то, появляется чувство, что ты скучаешь, значит, это место очень дорого тебе», – объяснил раввин.

Он сравнивает это чувство с тем же гнездом, которое стало центральным образом картины.

«Это как гнездо: ты летаешь, но все равно помнишь его и всегда скучаешь. Когда скучаешь – это знак того, что это место занимает очень важное место в твоем сердце», – сказал Горелик.

По его словам, за годы жизни семья много раз уезжала из Казани и возвращалась обратно. Сейчас старшие дети выросли, разъехались, однако связь с городом сохранили.

«Бывает, что в жизни ездишь туда-сюда, путешествуешь по всему миру, но все равно скучаешь по этому месту. Я думаю, это и есть самый глубокий пароль», – отметил он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Девять детей и один Шаббат

Семейное «гнездо» Гореликов – это не только образ на картине. Важное место в жизни семьи занимают религиозные традиции, одна из которых – Шаббат, еженедельный день отдыха. В это время Горелики стараются никуда не ездить и не заниматься повседневными делами, а проводят время друг с другом.

«Это трапезы без телефонов, без компьютеров. У нас сутки, когда мы просто общаемся друг с другом. Конечно, эти традиции очень объединяют нас», – поделился раввин.

Еще один принцип, который супруги стараются соблюдать, касается воспитания детей. В большой семье, где девять детей, каждому нужен свой подход. Ицхак Горелик привел историю о раввине, к которому пришел отец и пожаловался, что с одними детьми у него все получилось, а с другими – нет. В ответ раввин сказал: «Твоя ошибка, что ты всем дал одинаково. А они не одинаковые, надо каждому найти свой подход».

«Вроде одна семья, но каждый ребенок индивидуален. Поэтому надо знать и прикладывать большие усилия, чтобы объединить всех вместе и чтобы у каждого из них были отдельные отношения», – говорит Ицхак Горелик.

При этом, по его словам, родители не могут полностью определить, каким будет жизненный путь ребенка. Поэтому воспитание для него связано не только с ежедневными усилиями, но и с молитвой.

«Мы стараемся и, конечно, каждый день молимся за каждого из них – за каждого, чтобы пошел правильным путем, чтобы у него все получилось», – рассказал раввин.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Огромное спасибо»

Если бы к картине можно было добавить еще одну короткую фразу, обращенную к Казани и Татарстану, Горелик выбрал бы слово благодарности.

«Я бы сказал: «Спасибо». Наилучшие пожелания на будущее. Я очень рад, когда здесь все хорошо, когда все получается».

Он говорит, что хочет видеть Казань процветающей и благодарен всем, кто помогает сохранять возможность жить здесь, соблюдая свои религиозные традиции.

«И на самом деле это и благодарность жителям города, самому городу, мэру города, муфтиятам, Раису и всем, кто старается, чтобы мы могли жить здесь, соблюдать все законы, которые здесь существуют, и при этом соблюдать нашу специфику, наши правила, обряды и традиции. Так что огромное спасибо», – заключил главный раввин Казани и Татарстана.