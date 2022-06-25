Миляуша Закирова и коллектив «Счастливое детство» представят РТ на детской Фольклориаде

На I Всероссийской детской Фольклориаде Татарстан представит солистка Миляуша Закирова совместно с творческим коллективом «Счастливое детство». Торжественное открытие фестиваля состоялось 24 июня на Красной площади Чебоксар, сообщает пресс-служба полпреда Президента РФ в ПФО.

Многообразие национальных традиций продемонстируют 1 100 участников детских фольклорных, хореографических, народно-певческих коллективов и оркестров из 78 российских регионов.

«Чувашию издавна называют краем ста тысяч вышивок и ста тысяч песен, и я уверен, что Первая Всероссийская Детская Фольклориада пройдет в теплой, радушной атмосфере, оставит в сердцах участников и гостей самые искренние и добрые впечатления», — сказал в своем приветствии полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

В рамках Фольклориады будут организованы уличные шествия, флешмобы, презентационные выступления делегаций, вечера дружбы, выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного творчества, круглые столы.

I Детская Фольклориада народов России проводится в рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.