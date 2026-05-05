Миляуша Хабутдинова: Нет другого татарского ученого, который работал бы с такой честностью, как Наки Исанбет

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Институте филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета представили книгу «Татарские мифы» выдающегося ученого-энциклопедиста Наки Исанбета. Составителем сборника выступила кандидат филологических наук, доцент кафедры татарской литературы Миляуша Хабутдинова.

«Семь лет назад, когда вышел чудовищный роман о Наки Исанбете (речь идет о произведении Рината Мухамадиева „Ак кәгазь нидән саргая…“, „Отчего желтеет белая бумага...“ – прим. Т-и), я обратилась в Союз писателей. Я спросила у членов этой организации: „Когда я вхожу в университетскую аудиторию, должна ли я называть Наки Исанбета плагиатором или ученым-энциклопедистом, гордостью нашего народа?“ Никаких доказательств [мнения о плагиате] не было приведено, и я опубликовала статью в журнале „Казан утлары“, опровергающую это мнение. Даже когда весь народ ополчился против Исанбета, я защищала его. Потому что за семь лет работы в его архиве я поняла, что нет другого татарского ученого, который работал бы так честно, доказывал бы каждую свою гипотезу и гордился бы своим народом», – заявила Миляуша Хабутдинова.

Литературовед и фольклорист Марсель Бакиров рассказал о трагической судьбе наследия Наки Исанбета. По его словам, после смерти ученого Кабинет министров РТ решил издать 30-томное собрание его трудов, но спустя некоторое время основной архив таинственно исчез.

«Чтобы опубликовать книгу о мифах, Миляуше пришлось преодолеть большие трудности, даже, можно сказать, препятствия. После того, как было принято решение опубликовать 30-томное собрание трудов Наки Исанбета, его жена передала его архив в издательство. Архив был поделен между Союзом писателей и Институтом языка, литературы и искусства. Затем, к всеобщему удивлению, архив Наки Исанбета исчез. Миляуша получила только черновой вариант, а беловой был утерян. Поэтому ей пришлось самостоятельно завершить эту работу, собирая материалы из различных текстов, выступлений, связанных с мифологией, и других источников», – пояснил он.

По мнению Бакирова, утрата архива могла быть вызвана попыткой присвоить научные открытия Наки Исанбета, поскольку после этого стали появляться работы других авторов, посвященные мифологии татар.

В публикации представлены уникальные фольклорные материалы, собранные ученым по татарским деревням с 1910-х по 1950-е годы.

Миляуша Хабутдинова также обратила внимание на то, что у Наки Исанбета много неопубликованных работ.

«Баиты и мунаджаты Наки Исанбета до сих пор лежат под спудом, потому что в то время их публикация была запрещена. Он пригласил учёного из Института языка, литературы и искусства, сказав: „Мне не разрешают их публиковать, но, возможно, вам разрешат“. Однако, поскольку предоставленные им тексты не были опубликованы в книге, после 1940 года он больше не передавал эти материалы в ИЯЛИ», – объяснила она.

Камиля Билалова