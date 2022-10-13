Миляуша Хабутдинова: До сих пор есть желающие очернить Джалиля

Доцент Казанского федерального университета, литературовед Миляуша Хабутдинова заявила, что молодые писатели в своих произведениях стремятся перечеркнуть подвиг героев-татар, участвовавших в Великой Отечественной войне.

«В советской литературе писатели военного периода хорошо были изучены. Однако с наступлением перестройки появились специалисты, рассматривающие эту тему с другой точки зрения. Наши писатели, опубликовав свои трагичные истории в больших журналах, стремились уничтожить героизм, и этот процесс не прекращается, потому что у нас есть такая национальная черта, как завистливость», — поделилась исследователь своим пониманием ситуации на круглом столе в Доме татарской книги, посвященном героизму писателей в годы Великой Отечественной войны.

«Не в силах победить в себе зависть, в поисках собственной славы нынешние писатели стараются растоптать великих личностей. Есть и такие, кто ищет пятна на имени Джалиля», — добавила она.

По словам ученой, татарский народ вполне может «похвастаться» трагической и кровавой историей. «Сравним со сталинской системой: за две минуты выносились приговоры, была уничтожена вся татарская интеллигенция. В Германии Муса Джалиль, Гайнан Курмаш подвергались продолжительным допросам, и после получения статуса государственного преступника их казнили. Поэтому никаких пятен искать не надо», — убеждена спикер.

«Вот эти желающие очернить знают, как джалиловцы уходили на войну? Они первыми уходили, по своему желанию. Они не отсиживались в тылу, а находились в самых горячих точках войны. Заметив их талант, о них писали в прессе. Сколько наших представителей интеллигенции, попав на войну, погибли. В то же время великих русских писателей эвакуировали в Татарстан. Мы их сохранили в Чистополе», — напомнила Миляуша Хабутдинова.

Исследователь упомянула рассказ Гузель Яхиной «Винтовка» в качестве негативного примера. «Молодые писатели берутся за тему войны, но эта тема требует эмоций. Сейчас эту историю показывают искусственно. Поэтому хотелось бы, чтобы литературоведы давали студентам о фронтовиках, военных достоверную, точную информацию», — резюмировала она.