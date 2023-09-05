Миляуша Шарапова: Невозможно молодых собрать и за пять дней обучить татарскому языку

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Исполнительный директор общественной организации «Татарская федеральная национально-культурная автономия» Миляуша Шарапова высказала мнение о целях Дней татарской молодежи. Ежегодный форум с участием татарских активистов из регионов России стартует 13 сентября в Казани.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не нужно ожидать, что татарская молодежь за пять дней, проведенных на этом мероприятии, освоит татарский язык. Цель организаторов — сделать так, чтобы молодые татары заинтересовались и не стеснялись в своих регионах говорить на родном языке. Были случаи, когда участники приезжали из Казани и говорили родителям: „Мне не хватило знания татарского, купите мне книги”», — привела пример спикер.

Министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков уверен, что участие в форуме дает импульс к изучению языка и что даже за такое короткое время делегаты получают ценный опыт.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Они здесь на форуме общаются на татарском языке, участвуя в разных мастер-классах, конкурсах, получают большой опыт. Новые навыки используют в своих регионах в проведении своих мероприятий. Для нас это большая работа. Хотя не все делегаты говорят на родном языке, для них проводятся специальные мастер-классы. Благодаря этим возможностям они в дальнейшем смогут лучше говорить на татарском языке», — пояснил министр.

Специалист центра «Идель» по делам молодежи, куратор проекта Салават Кадыров отметил, что на форуме делегаты совершенствуют свой татарский.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Не все участники говорят на татарском. Мы этого не скрываем. Сейчас уже большинство старается говорить на татарском языке. Если все вместе будем создавать среду, то таким участникам будет гораздо легче заговорить на татарском», — сказал Кадыров.

Дни татарской молодежи пройдут в Казани с 13 по 17 сентября. В форуме участвуют активисты татарских молодежных организаций из 23 регионов страны. Торжественное открытие Дней татарской молодежи пройдет 13 сентября в парке «УРАМ», начало запланировано на 13.00.