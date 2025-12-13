Миляуша Гилемханова: «Никогда не старалась копировать Ханию Фархи осознанно»

«Если для зрителей она была звездой эстрады, то для нас – звездой нашей семьи. Но осознанно я никогда не старалась ее копировать. Мне приходится слышать такие упреки, но это не так», – говорит певица, племянница Хании Фархи Миляуша Гилемханова. «Интертат» поговорил с ней о ее семье, творчестве и дорогих моментах, связанных с легендарной артисткой.





«Никогда не рвалась на большую сцену, к известности и популярности»

– Миляуша, мы вас неплохо знаем, давно наблюдаем за вами в интернете. Расскажите о себе и нашим читателям.

– Я родилась в самом красивом районе Башкортостана – Татышлинском, в деревне Бадряшево. Мое детство прошло там, в окружении живописной природы. По образованию я учитель, окончила Башкирский государственный педагогический университет имени М. Акмуллы. На пятом курсе с мужем Алмазом мы создали семью, воспитываем троих сыновей.

Много лет проработала воспитательницей в детском саду, параллельно занималась маникюром. Когда дети пошли в школу, уволилась из садика и полностью посвятила себя маникюру. Таким образом, хобби стало моей работой. Сейчас веду ее параллельно с творчеством.

– Помните, как впервые вышли на сцену? Где вы сейчас выступаете?

– Пела я с самого детства. Наверное, даже ходить еще не умела, но уже танцевала под гармошку – папа ставил нас сестрой перед собой, играл плясовые на гармони, а мы танцевали. В школе, университете всегда пела, участвовала во всех концертах, побеждала на конкурсах. Но и после университета, в годы работы воспитательницей, пение не бросала.

Сейчас занимаюсь пением более серьезно. Как-то решила попробовать записать песню, а потом и вторую, третью. Буквально вчера закончили работу в студии над новой песней – она уже пятая. С удовольствием выступаю на мероприятиях и банкетах.

– Вы комфортно чувствуете себя на сцене? Или бывает, что теряетесь?

– Чувство волнения есть. Если не выступаю одну-две недели, перед выходом на сцену волнуюсь.

– С какой целью вы начали заниматься пением? Хотите стать популярной певицей? Или вам достаточно выступать на банкетах и мероприятиях?

– Я никогда не рвалась на большую сцену, к известности и популярности. Скорее, я осуществляю свою мечту молодости, которая осталась нереализованной. Я хотела поступать даже не на певицу, а в театральное училище. Мечтала стать актрисой, петь, но мама сказала: «Так далеко, в Казань, не поедешь, оставайся в Уфе». Наш папа умер, когда мне было 4 года. Мама нас с сестренкой воспитывала одна. Видимо, поэтому не хотела отпускать далеко от себя.

Эта мечта так и осталась где-то в дальнем уголке моего сердца. Но стоит мне даже у себя дома попеть с микрофоном – и уже становится легче (смеется). А если позовут куда-то выступить, то двойное утешение. Одним словом, сейчас я пою, записываю песни и тем успокаиваюсь. Покорить большую сцену, стать профессиональной артисткой – такой цели нет. Я мама троих детей, жена. Думаю, надо было решаться и начинать этот путь в молодом возрасте.

Еще в последнее время пробую себя в роли ведущей. Проведенных банкетов у меня пока что по пальцам пересчитать, но уже получаю много приглашений. Ведение праздников помогает мне продвигать свое творчество. Там и стихи читаешь, и поешь, и плачешь вместе с гостями.

«Хания апа снится очень часто»

– Вы поете многие песни из репертуара Хании Фархи, благодаря вам они продолжают звучать со сцены. Какую из песен вам сложнее всего исполнять – не с вокальной точки зрения, а с эмоциональной?

– Самая близкая для меня и самая трудная – «Үпкәләсәң, әйдә, үпкәлә» («Обижаешься? Ну, обижайся»). Потому что она посвящена моему покойному отцу, младшему брату Хании апа. Она и сама на сцене называла ее «Нурислам җыры» («песня Нурислама»). Когда ее пела Хания апа, я всегда плакала, и сейчас, когда пою ее сама, тоже плачу – те же чувства переполняют… Вспоминаю папу…

– Вы напоминаете Ханию Фархи не только голосом, но и тем, как двигаетесь на сцене. Это такая семейная особенность или вы специально стараетесь быть похожей на нее?

– Мне часто говорят, что у нас похожие голоса, тембры. Говорят, даже то, как я разговариваю, напоминает Ханию апа. Наверное, это идет от генов. Мы и с дочерью Хании апа Алией похожи. Внешне, строением тела, даже тем, как стоим. Бывало, я звала маму «әни!» – и отзывалась Хания апа, думая, что зовет Алия. И наоборот, когда ее звала Алия, отзывалась моя мама.

С детства я росла, слушая песни Хании апа, заучивала их, смотрела на видеокассетах и была уверена, что петь надо, как поет она. Если для зрителей она была звездой эстрады, то для нас – звездой нашей семьи. Но я никогда осознанно не старалась ее повторять. Мне по этому поводу приходится слышать упреки, что я, мол, копирую пение Хании апа. Это не так. Хотелось бы, чтобы люди спокойно принимали схожесть наших голосов, без критики.

– У вас есть иммунитет к критике? Или принимаете ее близко к сердцу?

– Конечно, читать такое неприятно, хочется ответить, но я себя останавливаю. Через 5-10 минут все это забывается. Все-таки среди тех, кто меня слушает, больше хороших людей, которые любят меня и мое творчество.

– Хания апа была, как вы сказали, звездой вашей семьи. Какие воспоминания о ней вы храните? Не как о примадонне со сцены, а как о вашей тете, родственнице.

– Хания апа была человеком очень простым. Она души не чаяла в родных. Не отделяя нас друг от друга, любила всех одинаково. У нее не было какого-то пренебрежительного отношения к нам – детям, она никогда не обделяла нас вниманием. Всегда подойдет, обнимет, скажет ласковые слова, сделает так, чтобы каждый остался доволен и получил свою долю любви.

Она дарила нам самые красивые, самые дорогие и роскошные платья. Флаконы духов, которые она подарила, до сих пор храню как память.

Когда я вышла замуж и у нас родились дети, она, бывая в Уфе, не заезжая в гостиницу прямиком ехала к нам. Мы смотрели ее концерт, а после концерта всю ночь сидели за чаем. Мы близко общались. Храню в душе только самые теплые воспоминания о ней.

– Она вам снится? Может быть, перед тем как начать исполнять ее песни, получали какие-то знаки о том, что она дает согласие, «благословляет» вас?

– Не знаю почему, но Хания апа снится мне очень часто. Вместе с ее мужем Габдулхаем абый… Если я, вспомнив ее, засыпаю в слезах, снится, что она обнимает и утешает меня.

Ее согласие на исполнение песен тоже получила во сне. Недавно ездили в Верхние Татышлы на юбилей, и перед этим мне приснилось, как Хания апа поет очень красивую песню, и мы с Габдулхаем абый присоединяемся к ней. Потом Хания апа сказала: «Миляуша, эту мою песню возьмешь ты. И остальные песни тоже пой».

Я собиралась спросить у Габдулхая абый, не против ли он, чтобы я пела песни Хании апа. Еще до того, как рассказать о своем сне, задала ему этот вопрос. Он сказал: «Миляуша, берешь любую ее песню и поешь. Я согласен». Я восприняла это не только как его согласие, но и как благословение самой Хании апа.

«Никогда не пользовалась родством с Ханией Фархи. Хотя…»

– Исполнение песен из репертуара Хании Фархи требует от артиста особого мастерства. У вас есть какой-то внутренний страх, повышенная ответственность – что, мол, если возьму не ту ноту, спою неправильно, то опозорю ее?

– Конечно, я чувствую такую ответственность. И да, чтобы исполнять песни Хании апа, нужно большое мастерство. Я только недавно начала привыкать к тому, что меня представляют как родственницу Хании Фархи, «дочь ее брата». Еще полгода назад просила не представлять меня так. Я племянница Хании апа, и у меня высокие требования к себе, я хочу исполнять ее песни на высоком уровне, чтобы люди их полюбили.

– Хания апа при жизни слышала, как вы поете? Может быть, помните какие-то ее советы?

– Меня, Алию и Галию (дочь сестры Хании Фархи Фирузы Ибатуллиной) Хания апа называла своими преемницами. Когда они приезжали в деревню и все родные собирались вместе, мы пели «Утыр әле, әни, яннарыма» («Посиди со мною рядом, мама»). На разных семейных праздниках Хания апа звала меня петь, ставила рядом с собой, и мы вместе пели.

Ей очень хотелось видеть меня на сцене. Она ждала, что после школы я приеду в Казань. Несколько раз звонила маме, говорила: «Будем поступать в театральное училище, Илюса, отправляй дочь в Казань». Но я осталась в Уфе. Сейчас думаю, что, может быть, оно и к лучшему. Если бы уехала в Казань, мы не встретились бы с Алмазом и моя жизнь была бы совсем другой. А я очень довольна тем, как сложилась жизнь.

– Недавно в интернете появилась новая песня Хании апа. У нее еще есть песни, неизвестные зрителю? Может быть, их можно будет услышать в вашем исполнении?

– Была бы у меня возможность, я бы исполнила весь репертуар Хании апа, донесла бы ее неизвестные песни до людей. И, мне кажется, эту новую песню «Кабат килде сөю» («Снова пришла любовь») я тоже исполню. Она очень красивая, запала мне в сердце.

Знаете, во время мероприятий бывает такое, что люди подходят ко мне, дотрагиваются, говорят «Хания» и плачут. Так сильно любили нашу певицу… Но есть и другая сторона – я все же не Хания апа. Считаю, что мне надо создать свой собственный репертуар. Не всем может понравиться, что я исполняю только ее песни.

– Если бы вам предложили с помощью новых технологий записать «виртуальный дуэт» с вашей тетей, согласились бы?

– Как-то я пришла в студию, чтобы записать песню «Әлдермешкә кайтам әле» («Вернусь-ка в Альдермыш»). Звукорежиссер слышал ее в исполнении Элвина Грея и пытался убедить меня петь, как Элвин Грей. Я сказала: «Буду петь так, как пела Хания апа». Тогда он предложил нам спеть «вместе», и я пела одновременно с записью Хании апа. Даже когда рассказываю об этом, у меня ком в горле… Когда слушала эту запись, плакала, меня еле успокоили. В конце концов, мне сказали: «Как хочет твоя душа, так и пой, Миляуша».

Было бы прекрасно исполнить эту песню в дуэте с Ханией апа. Но я плачу даже когда говорю об этом.

– Бывали ли ситуации, когда вам помогло родство с Ханией Фархи?

– Мне всегда было не по себе, когда говорили, что я ее племянница. В студенческие годы, когда приезжала в гости к подружкам и они представляли меня своим родителям: «Это Миляуша, племянница Хании Фархи», – я терялась, мне было неловко. Поэтому никогда не пользовалась ее именем.

Но однажды оно действительно мне помогло. После концерта Салавата и Анвара Нургалиева в Уфе мне очень хотелось сфотографироваться с Салаватом. Но это казалось невозможным, везде охрана. И когда он уже шел к выходу, я крикнула: «Салават абый, я племянница Хании Фархи, подождите, пожалуйста, давайте сфотографируемся!» Салават абый и Хания апа были как родные, они очень близко общались. Он не мог пройти мимо ее имени, позвал меня к себе, мы сделали фото, и он уехал.

«Наверное, человек, отнявший жизнь моего отца, осознал свою вину»

– Вы рано потеряли отца. Можете поделиться воспоминаниями о нем?

– Воспоминания о нем размытые, как будто я видела все это во сне. Но я помню, что он был богатырского телосложения, жизнелюбивый, юморной, всегда поднимал всем настроение. Он был борцом корэш. Мне кажется, когда мы были маленькие, он качал нас с сестрой на своих больших ладонях.

Папа работал агрономом. Очень любил природу, деревенскую жизнь, был настоящим человеком земли. Поэтому мы обосновались в деревне. Но произошло несчастье – совсем молодым, даже не успев окончить институт, он трагически погиб. Мне было 4, сестренке Лилии – 3 года. А маме было всего 25 лет.

У нас была музыкальная семья. Наша мама тоже прекрасно поет. Папа даже в обеденный перерыв успевал нам сыграть на гармошке, а мы пели и плясали. Только я не могу точно сказать – сама ли это видела, или просто моя память воссоздает из рассказов мамы… Но папа живет в моем сердце как большое солнце, согревающее нас.

Не могу сказать, что без отца мы испытывали какие-то лишения. Мама не допускала, чтобы мы чувствовали сиротство, всеми силами старалась нас вырастить, обеспечить. И наш папа все эти годы как будто всегда был рядом. Мама никогда не говорила о нем ничего плохого. Всю жизнь общались с родителями отца, с родственниками с папиной стороны, жили в согласии.

– Помните день, когда с отцом случилось несчастье?

– Перед глазами есть картина, как тело отца привезли домой, а потом вынесли во двор, как Хания апа, плача, читала свои стихи, посвященные ему. Хотя мне было всего 4 года, наверное, я понимала, что осталась без отца.

– Преступники, отнявшие его жизнь, получили наказание?

– Я была маленькая, не все понимала, но и после того, как подросла, мне подробно об этих событиях не рассказывали. Но я знаю, что человек, лишивший меня отца, получил свое наказание. Я думаю, что спустя время он все-таки понял, что сделал маму вдовой, а нас – сиротами. Наверное, он осознал свою вину. Этот человек жив, у него есть семья.

– В душе есть обида на него?

– Если скажу, что ее нет, это будет неправдой. Мы же росли в деревне, и когда делали бесконечные дела по хозяйству, становилось горько, что мы одни с мамой и сестрой, что папы нет рядом.

«Когда зовут выступать, муж не ревнует, относится с пониманием. Часто выезжаем на концерты вместе»

– У вас есть песня «Әнкәем-бәгърем» («Мамочка милая моя»), в которой отражается нелегкая судьба вашей мамы. Автор песни – Зифа Нагаева. Она специально посвятила песню вашей матери?

– Зифа апа знает нашу семью, с мамой она тоже знакома. Но меня взрослую она ни разу не видела. Когда моя песня победила на конкурсе радио «Юлдаш» и меня пригласили петь на концерте, Зифа апа увидела меня и догадалась по голосу, что это я. Позже я выступала на ее концертах. Она меня приняла, как свою дочь, и написала для меня песню, посвященную моей маме.

Зифа апа сама выросла без отца, у нас похожие судьбы. После нашего общения родилась песня, в которой не просто каждое предложение, а каждое слово подходит моей маме. Но долгое время я не могла ее петь – слишком близко к сердцу принимала, плакала. Я еще только привыкаю во время исполнения этой песни брать себя в руки и не плакать.

– У вас большой и сплоченный род, все родные поддерживают друг друга, любят, помогают. Мы видим, как ваша тетя Фируза Ибатуллина заботится обо всех вас. Хания апа была такой же заботливой и любящей.

– Да, так и есть. Это, видимо, идет и от воспитания. Мы с детства впитывали слова наших мам и бабушек о том, как важно любить и дорожить родными. И с маминой стороны, и с папиной все наши родственники очень поддерживают друг друга. Мы тоже очень близки с моей сестрой. С семьями Фирузы апа, Алии, Алсу ходим друг к другу в гости. Хотим, чтобы и наши дети росли такими же дружными.

В Верхних Татышлах у памятника Хании апа на стене висит наша большая родословная. Всех наших родственников, вошедших в нее, мы очень хорошо знаем. Со многими, несмотря на расстояния, сохраняем связь.

– Расскажите о вашей собственной семье. Ваш муж тоже творческий человек?

– Когда я была студенткой, поехала в гости к однокурснице в Дюртюлинский район. Там Алмаз меня и увидел. Спустя время он написал мне в соцсетях, через год мы поженились. Сейчас у нас трое сыновей. Алмаз – моя поддержка, моя опора. Благодаря ему я решилась начать петь на сцене, он всегда говорил: «Тебе надо петь, Миляуша». И ведущей стала при его поддержке. Когда меня зовут выступать, он не ревнует, относится с пониманием. Часто выезжаем на концерты вместе. Он и водитель мой, и муж, и продюсер.

– Какая вы мама? На ком больше воспитание мальчиков?

– Я бываю и строгой, и мягкой. Могу и поругать, и тут же подойти, обнять. Я скорее добрая мама, чем жесткая. А папа их – строгий, требовательный. Мальчики беспрекословно его слушаются. Со мной могут баловаться, не особо серьезно воспринимать мои слова. Слава Аллаху, дети у нас воспитанные, хорошие. Я очень рада тому, как мы живем сегодня. Не дай бог повторить судьбу моей мамы, пусть наши дети растут в полноценной семье.

Фото и видео из семейного архива Миляуши Гилемхановой

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского