Миляуша Айтуганова: «За пять дней мы покажем более 100 фильмов»

Миляуша Айтуганова

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

― Миляуша Лябибовна, Казань ждет большое событие ― фестивальные дни мусульманского кино. Сколько желающих было принять участие в масштабном проекте?

― Мы получили 584 заявки из 45 стран мира. Правда, в конкурсную программу прошло только 50 кинолент: по 10 в каждую из номинаций ― «Игровой полнометражный фильм», «Документальный полнометражный фильм», «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм» и «Национальный конкурс».

― Какие-то из фильмов уже успели оценить?

― Я даже могу продиктовать целый список фильмов, которые, на мой взгляд, обязательны к просмотру. Назову только несколько. Например, в полнометражном игровом конкурсе есть две очень сильные картины ― это фильм болгарских кинематографистов «Страх» и французско-израильская кинолента «Отец Омара». Обе картины очень оригинальны по теме и по выразительным средствам ― при просмотре получаешь эстетическое удовольствие. Хотя сами по себе фильмы непростые, драматические.

А вообще я рекомендую казанцам и гостям столицы пользоваться возможностью смотреть хорошее кино в кинотеатре во время фестиваля, так как эти фильмы вы больше нигде не увидите. Это не тот продукт, который выкладывается на YouTube-каналах.

«Я рекомендую казанцам и гостям столицы пользоваться возможностью смотреть хорошее кино в кинотеатре во время фестиваля, так как эти фильмы вы больше нигде не увидите» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

― Что сегодня беспокоит режиссеров, сценаристов, какие темы в основном затрагиваются?

― В этом году есть тематические акценты, отборщики об этом очень подробно говорили в разных интервью. От себя могу сказать, что в этом году представлено много фильмов, связанных с путешествиями. Большой акцент режиссерами делается на теме отцов и детей. Тема дискриминации в лентах также поднимается. Причем как бытового уровня, так и государственного масштаба. К сожалению, в мире существует такая проблема: небольшие страны испытывают ущемление прав со стороны больших держав. Режиссеров это очень волнует.

«Можно любить свою нацию, быть ярким представителем своего народа, но быть открытым всему миру»

― В этом году в конкурсную программу прошло 14 татарстанских фильмов. Это говорит о том, что в Татарстане уровень кинематографа весьма и весьма высок?

― Дело в том, что у нас есть отдельная номинация, в которую попадают исключительно татарстанские фильмы. И плюс во все остальные номинации прошло по одной татарстанской картине. Отсюда и возникла цифра 14.

Это очень хороший знак, что на международном уровне так высоко оценены татарстанские картины. В этом году впервые случилось так, что наше кино представлено во всех номинациях. Это значит, что качество нашего продукта растет. Я всегда считала, что количество рано или поздно перейдет в качество. Раньше и думать не могли, что наши фильмы смогут составить достойную конкуренцию картинам из других стран.

«Это очень хороший знак, что на международном уровне так высоко оценены татарстанские картины» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

― Фестивальные дни откроются документальной кинолентой «Дни и века Чингиза Айтманова». Почему выбор пал именно на эту картину?

― Такое решение приняли члены отборочной комиссии. Я сначала была против документального фильма: все-таки на открытии должна быть игровая картина. Но этот фильм отлично вписался в концепцию фестиваля.

Картина имеет планетарный характер, так как сама фигура Чингиза Айтманова именно такая. Он не просто сын киргизского народа. Это человек, который мыслил масштабно.

Основная мысль фильма в том, что люди искусства ответственны за будущее нашего мира. Об этой идее он рассказал еще в 1986 году на Иссык-Кульском форуме. Плюс ко всему, у Чингиза Айтматова есть корни в Татарстане ― его мама из Кукмора. А свое последнее путешествие в жизни он совершил именно в Татарстан.

Картина действительно достойна внимания. Стоит только начать смотреть ― и невозможно оторваться. Потому что сам Чингиз Айтматов очень харизматичный человек, он держит экран. И на протяжении всего фильма хочется узнать больше о том, как он мыслит.

Интересно, что, несмотря на то что Чингиз Айтматов творил на своем родном языке, переводы его работ облетели весь мир. Это говорит о том, что можно любить свою нацию, быть ярким представителем своего народа, сохраняя в себе все традиции, качества этой нации, но в то же время быть открытым всему миру. В год, объявленный Годом родных языков и народного единства, это приобретает особую значимость.

― Что представит собой открытие фестиваля?

― Открытие ― внутренняя фестивальная тусовка, на которую мы пригласили всего 100 человек. Желающим будет доступно посмотреть лишь «Красную дорожку». А вот закрытие мы проведем в открытом формате в «Пирамиде». Заказать пригласительные возможно в дирекции фестиваля до 7 сентября.

«Закрытие мы проведем в открытом формате в «Пирамиде». Заказать пригласительные возможно в дирекции фестиваля до 7 сентября» Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

― Каким образом желающий может попасть на фестивальные кинопоказы?

― Все мероприятия проекта бесплатные и пройдут на базе кинотеатров «Мир» и «Родина». При регистрации на кинопоказ зритель получает билет с местом. Тем самым мы соблюдаем одобренную Роспотребнадзором рассадку. В случае если отдельные картины вызовут ажиотаж из желающих их оценить, мы организуем дополнительные показы.

«Большие киностудии себя исчерпывают, а самые интересные проекты делаются в регионах»

― Новшеством этого года станет региональный кинорынок. Что он собой представит?

― В рамках регионального кинорынка мы хотим собрать киностудии, которые работают на региональном уровне. В регионах снимают огромное количество качественных кинолент, которые не могут попасть в федеральный прокат.

Это связано с тем, что киноиндустрия ― это прежде всего бизнес. Если картина не набирает определенное количество валового дохода, то она не интересна прокатчикам и дистрибьюторам. В связи с этим все региональные киностудии варятся только в своем соку, в своем регионе. Разве вы где-нибудь видели алтайский фильм, который показывают в кинотеатрах? Нет. А почему нет? Кино-то снимается. Киношников-то много. При помощи кинорынка мы решили их перезнакомить друг с другом.

Наша задача ― собрать продавцов и покупателей, где продавцы ― это все киностудии, телевизионные каналы, которые хотят продать свой продукт, а покупатели ― это дистрибьюторы, дистрибьюторские компании, независимые продюсеры, телеканалы, которые захотят этот региональный продукт у себя транслировать. Мы надеемся, что в рамках кинорынка смогут возникнуть интересные коллаборации, взаимоотношения, связи. Это первый такой опыт. Если он приживется, то он будет подхвачен другими регионами. Уже сейчас 19 кинокомпаний сказали, что приедут и покажут то, что снимают. Из них казанских очень мало ― всего две или три. Башкортостан, Якутия, Алтай, Калининград, Москва, Санкт-Петербург ― мы ждем все регионы, где более или менее развивается местное производство. Особенно производство национальных кинолент. На национальном кинематографе мы делаем особый акцент. Он востребован, так как люди в других регионах, оторванные от своих корней, с удовольствием смотрят «свое» кино. Другое дело, что оно пока не окупается, так как рынок слишком узкий.

В регионах снимают огромное количество качественных кинолент, которые не могут попасть в федеральный прокат Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

А нашей сверхзадачей в рамках кинорынка станет создание каталога региональных фильмов.

― Это своеобразная база данных фильмов, которые сняты в регионах?

― Да. Мы хотим сделать так, чтобы она находилась в свободном доступе. Она позволит кинопрокатчикам сразу же выходить на правообладателей и вести переговоры о том, чтобы тот или иной фильм появился в их кинотеатрах. Это могут быть не только физические кинотеатры, но и кинотеатры, работающие в онлайн-режиме.

Существуют также кинотеатры, которые сами программируют свой репертуарный план, независимо от больших федеральных сетей. У нас, например, это кинотеатр «Мир».

Чем такие кинотеатры уникальны? Тем, что только в них можно посмотреть фильмы, которые не крутят больше нигде. Это такая практика, которая, как мне кажется, может привести к прорыву в региональном кинематографе. Потому что будущее за регионами. Именно там будет создаваться лучшее кино.

Сейчас уже на уровне России есть стойкое понимание того, что большие киностудии себя исчерпывают. А главное, они понимают, что самые интересные проекты делаются в регионах.

― Существует ли сегодня проблема того, что зритель не готов воспринимать региональное кино?

― Такая проблема существует, и это не тот вопрос, который решается за год или два. Важно выстроить систему.

К сожалению, сейчас существует стереотип, что в регионах не может сниматься хорошее кино. Якобы оно скучное и неинтересное широкому зрителю. Все потому, что зритель «переел» зрелищного кино, блокбастеров. Понятно, что мы должны стремиться к подобному эффекту. Но никто не отменял хорошие, умные, добрые, нравственные фильмы.

Фестиваль мусульманского кино как раз транслирует такие киноленты. Что ни картина, то произведение искусства.

«Татарстан ― уникальный регион, имеющий потенциал, чтобы стать кинематографическим центром»

― Вы также внедряете практику питчингов…

― Питчинг ― это моя любимая тема. В 2019 году мы провели первый международный питчинг в рамках фестиваля, и два фильма уже сделаны. Один выходил в прокат, второй сейчас в производстве.

В рамках фестиваля мы приглашаем из Казахстана партнеров, которые представят фрагменты фильма по произведению Галимджана Ибрагимова «Алмачуар». Зритель увидит, что сделано, и оценит, как снимают казахские кинематографисты в коллаборации с Татарстаном.

Я считаю, что у регионов копродукция ― это тема номер один. В этом направлении сейчас стали развиваться и якуты, и башкиры. Очень многие ищут партнеров в России или за рубежом. Мы же пока делаем акцент на тюркских странах, но я думаю, что в этом году у нас будут и другие страны представлены.

Наш энтузиазм разделяют и кинематографисты ― мы получили 27 заявок, 14 из которых прошли отбор.

«Я считаю, что у регионов копродукция ― это тема номер один» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Нужно уточнить, что мы проводим питчинг именно по продукции, тем он и отличается от всех остальных. Мы продвигаем копродукцию, где одним из партнеров является Татарстан. К чему это приводит? К тому, что мы в республику подтягиваем кинематографистов из других стран или российских регионов.

Если мы хотим Татарстан сделать кинореспубликой или кинематографическим регионом, мы должны подтягивать сюда как можно больше людей снимать кино. Пока без кинокомиссии, без рибейтов.

В смысле локации для съемок Татарстан ― это золотая жила. Республика живописная ― мы имеем реки, леса, фешенебельные районы, старые и новые деревни. Что Казань, что Елабуга, что Болгар, что Чистополь ― есть что посмотреть, что снять. А по пути к локации можно увидеть красоты Волги и многое другое. Республика в этом плане просто уникальна и имеет огромный потенциал, чтобы стать кинематографическим центром.

― Сколько фильмов после проведения питчинга может быть выпущено?

― Зависит от того, заинтересуются ли дистрибьюторы, продюсеры и компании в создании фильмов или нет. Не случайно в этом году мы отобрали в экспертную комиссию людей, которые реально могут заинтересоваться проектами и вложиться.

Например, в состав комиссии вошли представители Ирана. Иранский кинематограф очень развит. Государством хорошо поддерживаются детский и социальный кинематограф. В Иране не показывают зарубежные картины, у них в прокате идет только иранское кино.

Также мы пригласили представителей Индии. У них есть Болливуд, а также снимается много авторского кино. Индия сейчас заинтересована в новых площадках.

От фестиваля у нас предусмотрен подарочный сертификат на сумму 500 тыс. рублей для победителя питчинга, но дело здесь даже не в сертификате. Главное, чтобы проекты увлекли отдельных представителей экспертной комиссии.

«В связи с пандемией у людей произошла переоценка ценностей»

― Какие фильмы будут представлены в рамках внеконкурсной программы?

― Программа фестиваля обширна. Уверена, что каждый сможет подобрать себе фильм по вкусу.

Во внеконкурсную программу попадают фильмы, которые по тем или иным причинам не смогли стать частью конкурсной программы.

«Программа фестиваля обширна. Уверена, что каждый сможет подобрать себе фильм по вкусу» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Например, уже пятый год мы проводим программу «Россия ― Исламский мир». Это очень хорошие фильмы, присланные из исламских стран. Группой стратегического видения «Россия. Исламский мир» учрежден отдельный приз в этой номинации ― 300 тыс. рублей.

Еще мне очень нравится программа «Кино Южной Азии». Кинематограф у них весьма самобытен, достойный внимания.

Поскольку этот год объявлен Годом родных языков и народного единства, мы запросили программу «Транзит Москва ― Казань» у Полномочного представительства РТ в России. Они предоставили цикл фильмов об известных татарских деятелях. Например, в подборке есть фильм об известном хирурге Ренате Акчурине. Или зритель может больше узнать о военных из татарского народа, которые внесли значительный вклад в историю мира.

Кроме того, есть специальная программа, созданная к 200-летию Достоевского. По случаю его юбилея мы создали подборку из трех фильмов ― экранизаций его произведений разными странами. Будет интересно проследить, как иностранцами интерпретируются произведения русского писателя.

И это еще далеко не всё. За пять дней мы покажем более 100 фильмов.

― Повлияла ли ковидная история на кинофестиваль?

― Повлияла. Многие участники, которые подтвердили свой приезд, не смогут посетить нас из-за ограничений или по причине болезни. Мы сами сидим, словно на пороховой бочке, готовые к изменениям в самый последний момент.

Что касается киноиндустрии в общем ― из-за коронавирусной инфекции многие компании остановили производство фильмов. За 2020 год выпущено очень мало лент. Сейчас ситуация выправляется, и многие фильмы вернулись в производство.

Кстати, в связи с пандемией снято много фильмов на эту тему. Ощущается, что у людей произошла переоценка ценностей.