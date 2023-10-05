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Миляуша Айтуганова назвала районы РТ, заинтересованные в создании анимационных фильмов
Руководитель республиканского кинофестиваля «Милли мультфест», директор «Татаркино» Миляуша Айтуганова назвала районы республики, где есть заинтересованность в создании анимационных фильмов.
«Начиная этот фестиваль, мы не знали, сколько детей интересуется этой профессией. После проведения мониторинга мы поняли, что у нас во многих школах и детских садах обучают созданию мультфильмов. У нас получилось 48 школ, где создают анимацию и короткометражные фильмы», – рассказала Айтуганова на пресс-конференции в «Татар-информе».
Она отметила анимационные школы в Буинском и Актанышском районах. По ее словам, к движению присоединились дети в Казани и Набережных Челнах.
Миляуша Айтуганова также назвала имена детей, на которых они возлагают особые надежды - Амина Залялова из Буинска и ученица полилингвального комплекса «Адымнар» Ясмина Шамсутдинова.
На пресс-конференции организаторы фестиваля «Милли мультфест» также сообщили о продлении времени приема заявок на фестиваль. К участию приглашают детей от 7 до 17 лет. Работы могут быть в различных техниках - пластилин, бумажная анимация, рисованная и анимация в 3D-графике.
Торжественное закрытие фестиваля и награждение победителей запланировано на 26 ноября. Церемония пройдет в кинотеатре «Мир» в Казани.
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