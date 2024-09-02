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Служба помощи нуждающимся Казанской епархии «Милосердие — Казань» приглашает добровольцев помочь пострадавшим жителям Курска. В настоящее время требуются волонтеры для ухода за людьми с инвалидностью в пунктах временного размещения, а также для разгрузки и сортировки гуманитарной помощи.

Представители службы «Милосердие — Казань» отмечают, что добровольными помощниками могут стать жители разных районов Татарстана. Служба организует регулярные поездки добровольцев из Татарстана в новые регионы России. Волонтеры оказывают социально-бытовую помощь пожилым, инвалидам и раненым бойцам.

В августе Синодальный отдел по благотворительности РПЦ открыл в Курске центр комплексной социальной помощи беженцам из обстреливаемых районов области. Ежедневно за помощью в центр обращаются от 500 до 700 человек, тысячи людей проживают в пунктах временного размещения, в том числе пожилые и инвалиды, которым также требуется помощь.

По вопросам участия в поездках и развитии гуманитарной миссии можно обратиться по телефону: 8 (996) 900-50-30. Также открыт дополнительный набор добровольцев, организованный Синодальным отделом по благотворительности и социальному служению. Присоединиться можно, позвонив по телефону горячей линии Синодального отдела: 8 800 70 70 222 или заполнив анкету добровольца.