Милорад Додик: Нападение на резиденцию Путина – акт терроризма

Председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик охарактеризовал инцидент с атакой на резиденцию президента РФ Владимира Путина как террористический акт. Об этом сообщают РИА Новости.

«Попытка нападения на резиденцию президента Владимира Путина представляет собой, согласно всем международным нормам и конвенциям, акт терроризма. Борьба с терроризмом – обязанность всего человечества. Поэтому естественно, что большинство мировых лидеров осудили этот безумный шаг. В тоже время, это – подтверждение безумия и неготовности Зеленского остановить страдание собственного народа», – сказал политик.

Напомним, что атаку украинских дронов на резиденцию Президента России осудили ОАЭ, Пакистан, Индия, Китай и часть стран СНГ, а Президент США Дональд Трамп назвал атаку неприемлемой и был очень зол, узнав о ней.