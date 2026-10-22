Милонов заявил, что насаждающие Хеллоуин в России – либо глупцы, либо вредители

Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал в беседе с RT тех, кто насаждает празднование Хеллоуина в России. По его словам, они либо глупцы, либо сознательные вредители.

Милонов отметил, что любой образованный человек знает: так называемый Хеллоуин – это праздник местных оккультных суеверий, пришедший из сырых и холодных кельтских хижин. Древние предки современных ирландцев, бриттов и шотландцев не были знакомы с Масленицей и придумали чертовщину про нечистую силу.

По его мнению, праздновать Хеллоуин – значит демонстративно отказываться от духовных глубин Достоевского в пользу комиксов про Микки-Мауса и делать вид, что совершил феноменальный культурный рост.

Людей, насаждающих плоское копирование американских фильмов, парламентарий назвал глупцами или сознательными вредителями. Он также заявил, что ему стыдно за бизнес и особенно за педагогов, которые не видят ничего плохого в этой чертовщине.