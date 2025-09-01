news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 1 сентября 2025 12:02

«Не хотят жениться на грязнулях»: Милонов раскритиковал женщин, не убирающихся в доме

Читайте нас в
Телеграм
«Не хотят жениться на грязнулях»: Милонов раскритиковал женщин, не убирающихся в доме
Фото: сайт партии «Единая Россия»

Россияне перестали убираться дома из-за лени, и эта лень отражается на статистике по бракам. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Лентяи стали. Это лень, которая отражается не только в том, что человек плохо убирается, но и на статистике по бракам, поскольку никто не хочет жениться или выходить замуж за грязнулю», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лень россиян отражается не только в нежелании убираться дома, но и в росте спроса на услуги доставки.

«Посмотрите сколько людей пользуется сервисами доставки еды. Хотя ноги и руки на месте и человек может спокойно пойти и приготовить что-то. Нет, у всех руки растут из одного места, которое становится все больше и больше среднестатистического размера, потому что вместо готовки нормальной еды люди заказывают доставку всякой гадости», – резюмировал парламентарий.

#браки #уборка #Виталий Милонов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

МЧС: В аэропорту Казани режим «Ковер» снят

1 сентября 2025
В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

В Казани временно отключат горячую воду в домах, присоединенных к «Татэнерго»

31 августа 2025