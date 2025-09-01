«Не хотят жениться на грязнулях»: Милонов раскритиковал женщин, не убирающихся в доме

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Россияне перестали убираться дома из-за лени, и эта лень отражается на статистике по бракам. Об этом «Татар-информу» сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

«Лентяи стали. Это лень, которая отражается не только в том, что человек плохо убирается, но и на статистике по бракам, поскольку никто не хочет жениться или выходить замуж за грязнулю», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что лень россиян отражается не только в нежелании убираться дома, но и в росте спроса на услуги доставки.

«Посмотрите сколько людей пользуется сервисами доставки еды. Хотя ноги и руки на месте и человек может спокойно пойти и приготовить что-то. Нет, у всех руки растут из одного места, которое становится все больше и больше среднестатистического размера, потому что вместо готовки нормальной еды люди заказывают доставку всякой гадости», – резюмировал парламентарий.