Общество 28 ноября 2025 15:04

«Нормальный скуф»: Милонов объяснил, каким должен быть мужчина старше 40 лет

Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов считает, что понятие «скуф» не всегда носит негативный характер. Своим мнением он поделился с корреспондентом «Татар-информа».

«Скуф – это просто определение мужчины в возрасте старше 40 лет и все. Он не обязательно негативный. Просто зумерам, как людям другого поколения, кажется, что все мужчины в этом возрасте лысые, ленивые. Именно поэтому они воспринимают как скуфов всех людей такого возраста», – сказал собеседник агентства.

По мнению парламентария, если мужчина старше 40 лет работает, имеет семью и детей, то он «нормальный скуф», несмотря на внешние изменения.

«Ну, скуф, да, но в этом нет ничего такого», – резюмировал Милонов.

