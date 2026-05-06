Милонов выступил против запретов иностранной музыки на выпускных

Запрет иностранной музыки на выпускных вечерах в некоторых школах связан с неверным толкованием закона о защите русского языка. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

По его словам, парламентарии намерены подготовить поправки к законодательству, чтобы исключить подобные трактовки нормы.

«К удивлению, услышал, что в некоторых регионах на выпускных вечерах запрещают использовать иностранную музыку. Прошу прощения, а кто вам это сказал? Почему вы закон, который защищает нормы русского языка, интерпретируете таким чудовищным образом? Вместе со своими коллегами по “Единой России” я, конечно же, инициирую поправки к этому закону, чтобы ни у кого больше не было такого искушения», – сказал Милонов в видео, опубликованном в мессенджере MAX.

Он также отметил, что выпускной вечер должен оставаться праздником для школьников и они должны иметь возможность слушать ту музыку, которую выбирают сами.

«Дети на выпускных вечерах должны иметь возможность слушать ту музыку, которую они хотят, потому что это “их праздник”. Давайте мы сделаем, чтобы этот праздник действительно был праздником для них», – добавил парламентарий.