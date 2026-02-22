Милонов высказался против проведения гендер-пати в России

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал критику в адрес гендер-пати – вечеринок с объявлением пола будущего ребенка, которые в последние годы стали появляться в России.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» – заявил Милонов в беседе с «ТАСС».

Парламентарий подчеркнул, что в России родители сами принимают решение, когда объявлять пол будущего ребенка. По его словам, как правило, в России не любят сообщать новости заранее: «примета такая».