news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 22 февраля 2026 16:57

Милонов высказался против проведения гендер-пати в России

Читайте нас в
Телеграм

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов высказал критику в адрес гендер-пати – вечеринок с объявлением пола будущего ребенка, которые в последние годы стали появляться в России.

«Мне эта традиция видится очередным проявлением кривляния и бездумным копированием американских каких-то привычек. Вы еще начните отмечать День благодарения!» – заявил Милонов в беседе с «ТАСС».

Парламентарий подчеркнул, что в России родители сами принимают решение, когда объявлять пол будущего ребенка. По его словам, как правило, в России не любят сообщать новости заранее: «примета такая».

#Виталий Милонов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

Депутат Госдумы Анатолий Иванов назначил участника СВО своим помощником

21 февраля 2026
Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

Минниханов назвал Бугульминский район одним из промышленных центров Татарстана

21 февраля 2026