Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался против добавления новых предметов в школьную программу, особенно в старших классах, поскольку нагрузка на детей и так чрезвычайно высока. Свою позицию он аргументировал в ходе беседы с «Татар-информ».

Парламентарий предложил важные воспитательные и профориентационные темы реализовывать не в формате дополнительных уроков, а через внеклассную работу, деловые игры и активности, например, в рамках «Движения первых». По его мнению, игровая форма позволит детям увлекательно постигать ценности и получать знания без увеличения учебной нагрузки.

«Возьмите детей, отвозите их не каждую неделю, а раз в три недели на предприятие, в банк, чтобы дети действительно интересные формы увидели, что такое профориентация, а не урок проводить», — считает депутат.

В ходе разговора также прозвучало мнение, что существующая учебная программа не позволяет школьникам сконцентрироваться на каждом предмете. Для многих семей, особенно многодетных, это оборачивается дополнительной финансовой нагрузкой, так как подготовка к ЕГЭ и усвоение программы требуют найма репетиторов, что стало нормой для большинства школьников.