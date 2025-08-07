Милонов раскритиковал идею запрета ток-шоу «Мужское/Женское» и «Пусть говорят»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов раскритиковал инициативу о запрете передач «Мужское/Женское» и «Пусть говорят». С таким предложением ранее выступил руководитель Совета отцов при уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ Андрей Коченов.

«Мне нравятся эти передачи в том плане, что они в гротесковом виде показывают недостатки и как бы изнанку маргинальной жизни. И вряд ли кто-то, если мы говорим о пропаганде, в результате просмотра этой передачи захочет повторить этот синюшный вид абсолютно утратившего человеческое достоинство человека», – заявил Милонов в беседе с «Радио 1».

Депутат отметил, что понимает обеспокоенность по поводу семейных ценностей. Однако, по его мнению, настоящая проблема кроется в передачах и фильмах, которые формируют искаженное восприятие одинокого образа жизни и брака.

«Вот это, действительно, опасно», – добавил Милонов.