Общество 5 декабря 2025 14:19

Депутат Милонов прокомментировал инцидент с брошенным в подъезде ребенком в Альметьевске

Для предотвращения случаев оставления новорожденных, подобного недавнему в Альметьевске, необходимо информировать граждан о возможности легально и безнаказанно передать ребенка государству – в дом малютки или больницу. Такое мнение в разговоре с «Татар-информом» высказал зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов.

«Нужно, чтобы люди знали, что они могут безнаказанно это сделать, потому что лучше они оставят ребенка государству, чем подвергнут его риску погибнуть, попросту оставив где попало. И их совести будет спокойнее», – объяснил он.

В качестве ключевой меры противодействия таким случаям специалист видит в разъяснительной работе: люди должны четко знать, что у них есть законная альтернатива — передать ребёнка в безопасное место, не совершая преступления.

Напомним, женщину, которая бросила младенца в подъезде в Альметьевске, задержали. 55-летняя женщина призналась, что младенец — ее внук, которого родила ее 25-летняя дочь дома. Выяснилось, что девушка, зная о беременности, не встала на учет в женскую консультацию, так как не хотела воспитывать третьего ребенка из-за отсутствия денег.

