Милонов призвал мужчин остерегаться девушек, заказывающих еду в сервисах доставки

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал мужчин осторожнее относиться к девушкам, которые не готовят еду сами, а заказывают ее на дом через сервисы доставки.

«Мужчинам следует осторожнее относиться к девушкам, которые пользуются сервисом доставки еды, а не сами их угощают. Если ты пригласила в гости, то, будь любезна, угости человека чем-нибудь домашним, а не сушами из жутких ингредиентов. Надо к таким девушкам осторожнее относиться, поскольку такая привычка говорит о том, что хозяйка из дамы плохая будет», – сказал парламентарий в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Он отметил, что люди стали часто заказывать еду на дом из-за элементарной лени.

«Мы почему это заказываем? Потому что лентяи. Сами ничего делать не умеем, вот и заказываем», – резюмировал Милонов.