news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 27 августа 2025 10:25

Милонов призвал мужчин остерегаться девушек, заказывающих еду в сервисах доставки

Читайте нас в
Телеграм
Милонов призвал мужчин остерегаться девушек, заказывающих еду в сервисах доставки
Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов призвал мужчин осторожнее относиться к девушкам, которые не готовят еду сами, а заказывают ее на дом через сервисы доставки.

«Мужчинам следует осторожнее относиться к девушкам, которые пользуются сервисом доставки еды, а не сами их угощают. Если ты пригласила в гости, то, будь любезна, угости человека чем-нибудь домашним, а не сушами из жутких ингредиентов. Надо к таким девушкам осторожнее относиться, поскольку такая привычка говорит о том, что хозяйка из дамы плохая будет», – сказал парламентарий в беседе с корреспондентом «Татар-информа».

Он отметил, что люди стали часто заказывать еду на дом из-за элементарной лени.

«Мы почему это заказываем? Потому что лентяи. Сами ничего делать не умеем, вот и заказываем», – резюмировал Милонов.

#доставка еды #женщины #Виталий Милонов #критика #Госдума
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

Сегодня в Казани завершается международный конкурс «Новая волна»

26 августа 2025
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025