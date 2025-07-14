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Общество 14 июля 2025 21:11

Милонов призвал изгнать электросамокаты с центральных улиц городов России

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Милонов призвал изгнать электросамокаты с центральных улиц городов России
Виталий Милонов
Фото: duma.gov.ru

Электросамокаты должны исчезнуть с центральных улиц всех крупных городов России. Об этом заявил депутат Государственной Думы Виталий Милонов, передает RT.

«Им (электросамокатам – прим. Т-и) не место на туристических улицах, на людных площадях, вблизи транспортных объектов. Их наличие и бесконтрольная езда – огромная опасность для окружающих», – убежден парламентарий.

«Я готовлю соответствующее обращение в правительство об изменении ПДД, чтобы изгнать это зло с улиц России туда, где ему место», – подчеркнул Милонов, не конкретизировав, куда именно он намерен изгнать электросамокаты.

Ранее стало известно, что в Благовещенске с 14 июля запретили сдавать в аренду и использовать средства индивидуальной мобильности, в том числе и электросамокаты.

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#электросамокаты #Виталий Милонов
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