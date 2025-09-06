Милонов предложил вылечить Егора Крида от панических атак на СВО

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов лично отвезти певца Егора Крида на спецоперацию, чтобы тот справился с паническими атаками.

«Я предлагаю Егору Криду пойти на cпециальную военную операцию. Готов сам его привезти, определить на полигон. Пускай немного подучится и пойдет штурмовать. Он победит все свои страхи и докажет, что действительно мужик. Уверен, что, когда он оттуда вернется – ему будет спокойно. Хотя бы руку ему будут жать», – сказал Милонов в интервью изданию «Абзац».

Ранее Крид жаловался на панические атаки, связанные с СВО. При этом информация о службе певца в армии отсутствует, а сам артист старается избегать обсуждения военных тем.

После начала спецоперации в 2022 году Крид публично осудил ее, но позже удалил пост. На время он уехал в Дубай, однако столкнулся с трудностями: не смог оплачивать еду банковскими картами и называл себя «бомжом». В апреле артист вернулся в Россию и продолжил концертную деятельность. В свободное время Крид проводит стримы, где периодически играет в онлайн-казино.