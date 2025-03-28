Милонов предложил ввести контроль за владением крупными и опасными собаками в городах

Депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой ввести градацию на право владения собаками в городах. Согласно предложению, небольшие породы останутся в свободном владении, тогда как крупные и потенциально опасные должны попасть под государственный контроль. Об этом сообщает RT.

В обращении на имя заместителя руководителя Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Константина Савенкова Милонов отметил, что проблема бродячих и агрессивных собак остается нерешенной, поскольку существующие меры направлены на борьбу с последствиями, а не с причинами.

Милонов уточнил, что собаки оказываются на улице из-за безответственных владельцев. Мелкие породы в таких условиях быстро погибают, а крупные сбиваются в стаи, дичают и представляют угрозу для людей.

По его мнению, необходимо ввести государственный контроль за владением крупными, служебными и потенциально опасными породами, чтобы предотвратить их попадание на улицу. Небольшие декоративные породы, по словам депутата, останутся доступными для свободного владения.

«Ограничив возможность безответственным гражданам свободно приобретать и содержать крупных собак в квартирах, мы сможем снизить риск появления агрессивных бродячих животных», – сообщил Милонов.

В связи с этим Милонов предложил ввести обязательную регистрацию и получение разрешения у органов ветеринарного контроля для содержания собак из перечня потенциально опасных пород, утвержденного правительством.