Милонов предложил включить рождественские колядки в школьные «Разговоры о важном»

Изучение рождественских колядок может стать одной из тем школьных «Разговоров о важном». С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, его слова приводит «ТАСС».

Колядки являются частью историко-культурного наследия и могут быть включены в один или два урока, ориентированных на младших школьников. Депутат считает, что знакомство с этой традицией поможет детям лучше понять национальную культуру.

Милонов также отметил, что исполнение колядок не вызывает общественного неприятия и уже не воспринимается как редкая или необычная практика, в том числе среди детей, посещающих церковь.