news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 января 2026 16:20

Милонов предложил включить рождественские колядки в школьные «Разговоры о важном»

Читайте нас в
Телеграм

Изучение рождественских колядок может стать одной из тем школьных «Разговоров о важном». С таким предложением выступил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов, его слова приводит «ТАСС».

Колядки являются частью историко-культурного наследия и могут быть включены в один или два урока, ориентированных на младших школьников. Депутат считает, что знакомство с этой традицией поможет детям лучше понять национальную культуру.

Милонов также отметил, что исполнение колядок не вызывает общественного неприятия и уже не воспринимается как редкая или необычная практика, в том числе среди детей, посещающих церковь.

#Виталий Милонов
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

В Казани ожидается ухудшение погодных условий: водителей просят быть осторожнее

6 января 2026
В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

В Минобороны заявили, что ночью над Татарстаном сбили один БПЛА

6 января 2026