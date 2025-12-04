Милонов предложил признать телепрограмму «Битва экстрасенсов» экстремистской

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru рассказал, что телепрограмму «Битва экстрасенсов» стоит признать экстремистской.

По его мнению, популярность шоу среди недостаточно просвещенной аудитории является единственной причиной, по которой проект до сих пор не запрещен.

«…надо понимать, что телеканал законы не нарушает. Этические нормы – да. Тут Минюст должен выйти с инициативой согласиться с мнением науки и признать эзотерику экстремистским направлением, потому что это действительно экстремизм», – считает Милонов.

Милонов провел параллель между подобными телешоу и деструктивными сектами, указав на их негативное влияние на зрителей, а потому призвал относиться к такой информации с необходимой степенью критики.