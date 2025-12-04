news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 декабря 2025 11:12

Милонов предложил признать телепрограмму «Битва экстрасенсов» экстремистской

Читайте нас в
Телеграм

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru рассказал, что телепрограмму «Битва экстрасенсов» стоит признать экстремистской.

По его мнению, популярность шоу среди недостаточно просвещенной аудитории является единственной причиной, по которой проект до сих пор не запрещен.

«…надо понимать, что телеканал законы не нарушает. Этические нормы – да. Тут Минюст должен выйти с инициативой согласиться с мнением науки и признать эзотерику экстремистским направлением, потому что это действительно экстремизм», – считает Милонов.

Милонов провел параллель между подобными телешоу и деструктивными сектами, указав на их негативное влияние на зрителей, а потому призвал относиться к такой информации с необходимой степенью критики.

#Виталий Милонов #битва экстрасенсов #минюст рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

Рустам Минниханов встретился с генеральным директором МегаФона

3 декабря 2025
Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

Минниханов поздравил татарстанцев с 125-летием Салиха Сайдашева

3 декабря 2025