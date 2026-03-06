Милонов предложил подарить женщинам беременность на 8 Марта

Депутат Государственной Думы ФС РФ Виталий Милонов

Фото: duma.gov.ru

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов назвал беременность лучшим подарком, который мужчина может сделать женщине на 8 Марта. Своим пониманием ситуации парламентарий поделился в интервью изданию News.ru.

«Лучший подарок, конечно, для женщины на 8 Марта – это две полоски беременности. Дальше уже есть варианты <…>», – выразил уверенность депутат.

При этом, по мнению Милонова, не следует дарить избраннице букет из тысячи роз, потому что такой даритель, на его взгляд, выставляет себя «каким-то разбогатевшим торговцем верблюдами или помидорами».

«И если ваша женщина, не дай бог, фото с этим букетом выложит, это будет, конечно, братан, фиаско. Потому что она будет похожа на резидента запрещенных соцсетей», – добавил парламентарий, призвав мужчин не использовать своих спутниц жизни «в качестве манекена для демонстрации собственных каких-то финансовых и прочих достоинств».