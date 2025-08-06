Милонов предложил продавать жидкости для вейпов в виде злокачественных опухолей

Фото: сайт партии «Единая Россия»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Татар-информом» поддержал предложение о размещении пугающих изображений на устройствах для нагревания табака.

Ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой снабжать устройства для нагревания табака графическими предупреждениями о вреде здоровью, аналогичными тем, что размещаются на сигаретных пачках. Он аргументировал это необходимостью бороться с ложным ощущением безопасности этих продуктов среди молодежи и предложил перенять европейский опыт с устрашающими картинками.

Милонов подчеркнул, что системы нагревания табака несут значительную опасность, присущую всем табачным изделиям.

«Они должны обязательно, как сигареты, маркироваться не только надписями, но и соответствующими картинками, поскольку на сегодняшний день складывается искажённое впечатление о якобы безопасности и значительно меньшей опасности для здоровья», – уточнил депутат.

Касаемо же электронных сигарет (вейпов) Виталий Милонов предложил не просто наносить предупреждающие картинки на упаковки жидкостей для вейпов, а придавать самой упаковке или флакону с жидкостью форму и вид злокачественных новообразований или последствий тяжелых заболеваний.

«Полный запрет вейпов уже стоит на пороге. Я бы предложил продавать жидкости для испарения вейпов исключительно в виде злокачественных опухолей, в виде результатов гангрены и страданий, чтобы они были некрасивыми», – заявил он.