Милонов отметил недостаточное внимание к теме семейных ценностей в детективных сериалах

Депутат Госдумы Виталий Милонов признался, что увлекается просмотром детективных сериалов и считает это своим недостатком. Его слова приводит «Радио 1».

Милонов заявил, что отдает предпочтение отечественным проектам, преимущественно снимающимся в Санкт-Петербурге, таким как «Невский» и другие.

Парламентарий отметил, что, по его мнению, недостатком многих подобных картин является недостаточное внимание к теме семейных ценностей. Он пояснил, что в сериале «Невский» этот аспект еще отражен, но в большинстве других проектов создается впечатление, будто насыщенная и интересная жизнь свойственна лишь незамужним и неженатым персонажам.