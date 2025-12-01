news_header_top
Общество 1 декабря 2025 12:00

Депутат Милонов назвал «лузерами» 30-летних бездетных мужчин

Зампред комитета ГД по защите семьи Виталий Милонов обеспокоен количеством инфантильных мужчин в возрасте 30 лет. По его мнению, человека, который в эти годы не имеет детей, а только играет в PlayStation, можно считать неудачником. Таким мнением парламентарий поделился с корреспондентом «Татар-информа».

«Меня беспокоит количество инфантильных мужчин в возрасте 30 лет, которые до сих пор не имеют правильных жизненных ориентиров, а продолжают оставаться безответственными подростками. Основные цели таких людей – играть в PlayStation, кататься на скейтборде и тому подобные развлечения. Это проблема. Если человек в 30 лет не имеет детей и играет в PlayStation или катается на скейтборде, то он просто лузер», – сказал собеседник агентства.

Ранее Милонов рекомендовал россиянкам искать мужей в церкви или в «Единой России».

#Виталий Милонов #мужчины #Россия
