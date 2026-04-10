Милонов о поражении «Зенита» от «Спартака»: «Парни привыкли относиться к ним как к детям»

Фото: fc-zenit.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал вылет «Зенита» из Кубка России после поражения от «Спартака» в серии пенальти (6:7).

«Парни привыкли относиться к "Спартаку" как к детям. Видимо, даже не разминались перед матчем и в Кубке проиграли», — заявил Милонов.

При этом он не стал драматизировать ситуацию. «У "Зенита" просто так много этих успехов, что нам не жалко, а у спартаковцев их можно сосчитать по пальцам. Не все время же им оставаться в тени "Зенита". Молодцы, поделились успехами», — добавил депутат.

Милонов выразил надежду, что победа вдохновит красно-белых на новые достижения, и призвал к дружбе внутри российского футбола.