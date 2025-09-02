Милонов назвал преследование канонической церкви на Украине «признаком апокалипсиса»

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии RT назвал иск о прекращении деятельности Киевской митрополии канонической УПЦ «признаком наступления апокалипсиса».

По его словам, на Украине именно там, где зародилось русское православие, организуются гонения на веру и церковь. Парламентарий отметил, что во главе этих процессов стоят люди, которых он охарактеризовал как язычников, почитающих символы и образы, чуждые христианству.

Милонов выразил уверенность, что всех, кто причастен к преследованию церкви, рано или поздно настигнет кара как в этой, так и в будущей жизни.