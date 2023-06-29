«Миллионы новых контрактов»: в Казани обозначили направления развития выставочной отрасли

Фото: предоставлено пресс-службой KazanExpo

В Казани развернулось масштабное обсуждение дальнейших перспектив конгрессно-выставочной отрасли. Участники общего собрания и VIII MICE Нетворкинг-форума Российского союза выставок и ярмарок в KazanExpo рассмотрят возможные пути развития отрасли, а также подпишут ряд важных документов, которые определят дальнейший вектор работы, рассказал президент союза Сергей Воронков.

«Мы утвердим новый состав президиума, комитетов и комиссий нашего союза. Но основным вопросом остается выработка и утверждение трех основных документов. Они касаются закона, стратегии и финансовой поддержки конгрессно-выставочной деятельности. Еще в повестке с десяток разных пунктов, над каждым из которых нужно работать. Это и стандарты, и учебные программы, и сертификация и многое другое», – пояснил он.

При этом он добавил, что в условиях санкций и внешнего давления на нашу страну конгрессно-выставочная отрасль стала единственной возможностью для появления новых коммуникаций в бизнесе. Также она поможет решить ряд возникших вопросов, таких как импортозамещение и технологический суверенитет.

«Специфика сегодняшней ситуации в том, что у конрессно-выставочной отрасли нет альтернатив с точки зрения формирования новых кооперационных цепочек в бизнесе. Большинство тех, которые существовали раньше, разрушены. Это значит, что нужно решать проблемы импортозамещения и технологического суверенитета. А это не только миллионы контрактов, но и десятки миллионов контактов. Их создание возможно только на конгрессах и выставках», – считает Воронков.

Фото: предоставлено пресс-службой KazanExpo

Эксперт выступил модератором панельной дискуссии, в которой поучаствовали специалисты их разных регионов страны. Первым спикером выступила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннулина. Она рассказала о подходе республики к организации международных событий и объяснила, какие мероприятия готов принимать у себя регион.

«У нас есть определенный принцип, по которому мы выбираем мероприятия, которые хотим провести в Татарстане. Самое главное – это экономическая повестка. Это должна быть трендовая история. В обязательном порядке обращаем внимание на отраслевую силу Татарстана. Мы проводим крупные мероприятия только на те темы, где нам есть, что показать. Смотрим на масштаб ивента и статус организатора», – сообщила руководитель АИР РТ.

При этом она также обратила внимание на необходимость законодательного регулирования конгрессно-выставочной отрасли, потому что регионам бывает сложно организовывать крупные мероприятия без такого документа.