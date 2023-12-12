Миллион вопросов и единение: что известно о прямом эфире Путина со СМИ и россиянами

Большая пресс-конференция и прямая линия Президента России Владимира Путина пройдет 14 декабря

Фото: © «Татар-информ»

Уникальный формат и единение России

Прямые линии Владимира Путина с россиянами, как и практика больших пресс-конференций, давно стали традиционными и большими ежегодными событиями в политической жизни страны. В этом году мероприятие будет воистину уникальным. Ведь в 2023 году впервые форматы слились воедино.

Логика этого решения прослеживается невооруженным взглядом. Это единение. Владимира Путина с народом, с россиянами. И простых людей с журналистами. Рамки и разделение уходят в прошлое.

Российский лидер в один день ответит на вопросы и тех и других. К слову, на мероприятие поедет и представитель «Татар-информа» и попробует задать свой вопрос.

«Сам формат совмещения подразумевает, что вопросы будут по большей мере серьезными как со стороны журналистов, так и со стороны обычных граждан» Фото: kremlin.ru

«Во-первых, проходит СВО»

Кроме того, наши эксперты считают, что в текущих реалиях, в которых живет Россия, многие вопросы будут попросту неуместны. Об этом нам заявил политический эксперт Альберт Бикбов.

«Во-первых, проходит СВО. Есть определенный режим экономии и определенное сворачивание нелепых вопросов в условиях, когда происходит битва россиян на фронте. Простой пример: нелепо будут выглядеть вопросы, которые ранее могли иметь место, вроде вятского кваса или боевых человекоподобных роботов», – считает он.

В таких условиях нет необходимости разносить во времени информационные мероприятия пусть и в разных форматах, но в принципе адресованные всем россиянам, считает Бикбов.

«Сам формат совмещения подразумевает, что вопросы будут по большей мере серьезными как со стороны журналистов, так и со стороны обычных граждан, а для юмора и прочих веселых вещей остается меньше пространства», – считает он.

Прием вопросов Путину от населения начался 1 декабря. Обратиться к Президенту еще можно, позвонив по телефону 8 800-200-40-40 и посредством бесплатного SMS-сообщения на номер 0440. Также можно оставить вопрос на сайте «Москва-Путину.Ру».

Прямую трансляцию большого мероприятия в 12:00 покажут телеканалы Первый, «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР и «Мир». Также ее можно будет послушать на радиостанциях «Маяк», «Вести FM» и «Радио России».

Владимир Путин поделился своими намерениями баллотироваться на пятый срок в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой Фото: kremlin.ru

Миллион вопросов и пятый президентский срок Путина

Перца встрече Путина с россиянами и журналистами, безусловно, добавит решение Президента России баллотироваться на пятый срок. Об этом российский лидер сообщил 8 декабря на встрече с героями РФ. Он поделился своими намерениями в беседе с участником специальной военной операции — Героем ДНР Артемом Жогой.

Командир батальона «Спарта» обрадовался этой новости, заявив, что Путин «услышал нашу просьбу о выдвижении». По мнению военного, Путина «поддерживает вся Россия». Он добавил, что на фронте все переживали, будет ли российский лидер баллотироваться.

Количество вопросов главе государства уже приблизилось к одному миллиону. Очевидно, решение Президента также вызвало повышенный интерес. И журналистам, и простым людям интересны мысли Путина на этот счет.

«По сути, это публичное начало его предвыборной кампании, чем это и выделяется из большого ряда пресс-конференций и прямых линий Путина до этого времени. Логика объединения этих мероприятий простая – концентрация смысла, избежание распыления в деле донесения своей позиции, своей программы», – комментирует Альберт Бикбов.

Предстоящие выборы Президента России продлятся три дня, с 15 по 17 марта 2024 года. Это решение утвердил ЦИК РФ.

Татарстан традиционно поддерживает действующего Президента России Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что говорят в Татарстане о решении Путина?

Татарстан традиционно поддерживает действующего Президента России. Это можно проследить по результатам предыдущих четырех выборов на пост главы государства. Неизменно твердую поддержку выражают и власти республики. В этот раз одним из первых среди глав регионов России на инициативу Путина отреагировал Раис Татарстана Рустам Минниханов. По его словам, глава государства сейчас является объединяющей силой для России и ее жителей.

«В столь исторический, переломный момент для нашей страны решение Владимира Владимировича Путина в очередной раз подчеркивает, что наивысшей ценностью для Президента является судьба его народа. Татарстан благодаря поддержке Президента один из опорных регионов страны. В республике по федеральным программам строятся дороги, больницы, школы. Все это делает жизнь наших жителей комфортнее», — отметил Минниханов.

Своим мнением также поделился Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев. Он признался, что у него поднялось настроение, когда он узнал о планах Путина.

«Наша страна, которая при нынешних условиях в мире успешно развивается, становится сильнее. А для сильной России нужен сильный руководитель», — сказал он.

Минтимер Шаймиев отметил, что свою силу Владимир Путин доказал работой на различных ответственных должностях в течение долгих лет. «У него это получается. Выбор правильный», — резюмировал Государственный Советник.

Неизменно твердую поддержку выражают лидеры республики Фото: kremlin.ru

Что говорят эксперты

«Татар-информ» опросил множество экспертов. Все сошлись во мнении, что решение Путина было единственно правильным в сложившейся ситуации.

Например, депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов сказал нашему журналисту, что решение Владимира Путина выдвигаться на новый президентский срок отвечает интересам большинства жителей Татарстана.

«Решение Владимира Владимировича Путина выдвигаться на выборах Президента РФ, безусловно, очень ожидаемое и значимое. Это решение отвечает интересам подавляющего большинства граждан Российской Федерации и Республики Татарстан. С этим решением россияне связывают будущее страны, ее суверенитет, развитие, мощь и, безусловно, благополучие», – считает Фаррахов.

Многие считают именно прямую линию Президента одной из возможностей для решения острых проблем Фото: kremlin.ru

Какие вопросы зададут и в чем главная польза прямого общения Путина с россиянами

Но вернемся к пресс-конференции и прямой линии Владимира Путина. Очевидно, что среди вопросов, которые волнуют людей, – СВО и геополитическое противостояние России с коллективным Западом, а также социальные темы, здоровье, пенсии, зарплаты и прочие выплаты.

Население России также ожидает быстрой реакции на проблемы, которые местные власти будут решать, получив соответствующее поручение от Владимира Путина в прямом эфире на всю страну. Многие считают именно прямую линию Президента одной из возможностей для решения острых проблем. Опыт предыдущих подобных мероприятий этот тезис не раз подтверждал.

В общем, и в минувшие годы большая пресс-конференция и прямая линия Президента России вызывали большой интерес россиян и журналистов. Однако на сей раз интерес увеличится в разы. Пропустить это событие попросту невозможно. «Татар-информ» будет максимально освещать общение Владимира Путина с народом и журналистами.