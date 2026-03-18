Миллион тонн продукции, рост зарплат и 1,3 млрд в экологию: итоги года «Казаньоргсинтеза»

Рекордный выпуск продукции, 1,3 млрд рублей на экологию и новые социальные проекты: на Общественном совете казанского предприятия СИБУРа подвели итоги 2025 года. На заседании победителям грантов «Формулы хороших дел» – авторам лучших идей по развитию образования и экологии – вручили награды. Рассказываем, какие проекты получили поддержку.





Производство, экология и соколиный полет

На заседании Общественного совета «Казаньоргсинтеза» подвели итоги 2025 года для предприятия. Год отметился рекордными показателями. Впервые в истории КОС выпустил более 1,1 млн тонн продукции – на 10% больше, чем годом ранее, отметил директор предприятия Айрат Сафин.

Такой рост стал возможен благодаря модернизации реактора В, одной из трех линий по производству полиэтилена высокой плотности. Его мощность выросла более чем вдвое – со 100 до 220 тыс. тонн в год. Дополнительную загрузку обеспечило сырье с нового этиленового комплекса ЭП-600 нижнекамского предприятия СИБУРа: около 20% его продукции сегодня направляется в Казань.

Инвестиции в природоохранные мероприятия составили 1,3 млрд рублей. Среди ключевых проектов – старт модернизации очистных сооружений (запуск БОС ожидается в 2028 году) и запуск в режиме пусконаладки парогазовой установки ПГУ-250. Установка будет использовать синтетический газ, образующийся в производственном цикле, что позволит снизить выбросы на 3%. В связке с модернизацией реактора В заработала и обновленная система рекуперации сбросных газов: теперь выбросы продуктов сгорания сократились на 9,4%.

Особое место в разговоре заняла тема биоразнообразия. Уже несколько лет СИБУР поддерживает проект по возрождению популяции соколов-балобанов. Эти краснокнижные птицы исчезли в Татарстане еще в середине прошлого века. В 2023 году при грантовой поддержке компании в Камско-Устьинском районе создали центр по реинтродукции, а в прошлом году в природную среду выпустили двух первых птенцов.

«Мы с вами говорили о том, что популяция соколов-балобанов пропала у нас в регионе в пятидесятых-семидесятых годах. И благодаря нашим усилиям в прошлом году у нас появились первые птенцы. По прогнозу орнитологов, в этом году у нас появится более десяти птенцов», – рассказал Айрат Сафин.

Продолжится и программа по восстановлению водных биоресурсов. В 2025 году в Волгу выпустили 43 тыс. мальков стерляди, в этом году цифру планируют довести до 50 тыс. Добавим к этому высадку 8 тыс. саженцев дуба и ели в Арском районе для защиты акватории реки Казанки – проект, который компания реализовала вместе с Министерством экологии и природных ресурсов РТ.

Парк Серова, экотропы и шахматы из пластика

Бульвар на улице Серова – одна из точек роста, где казанское предприятие СИБУРа работает в партнерстве с мэрией Казани. В 2025 году там завершили второй этап благоустройства: при поддержке предприятия провели экореабилитацию озера (объем воды увеличили втрое, вывезли 2 тыс. тонн донных отложений), открыли многофункциональный экопавильон для лекций и уроков.

В 2026 году компания запускает несколько масштабных инфраструктурных проектов.

Один из них связан с поддержкой акции по переработке старых шин «Катись на переработку». С марта по июнь в городе будут собирать покрышки и пластиковые бутылки. Переработанное сырье превратится в покрытие для майдана на озере Лебяжьем, где традиционно празднуют Сабантуй. А для школьников Кировского и Московского районов придумали акцию «Уход за пластиком»: дети будут собирать крышки, которые переработают в столы и шахматы. В дни Сабантуя на обновленной площадке проведут шахматный турнир, а школа-победитель получит брендированную зону от СИБУРа.

Экотропа в лесопарке «Лебяжье» тоже ждет продолжения. К уже действующим маршрутам «Лисы» и «Ежа» в этом году добавится третий – вдоль озер Большое и Малое Глубокое.

«На нашей экотропе школы проводят уроки биологии Кировского и Московского районов. Здесь ребята имеют уникальную возможность изучать природу непосредственно в ее естественной среде – потрогать растения руками, вдохнуть аромат леса, почувствовать себя частью живой природы. Это намного ценнее, чем сидеть за партой. Радует, что школьники вместе с учителями уверенно ориентируются на тропе, постепенно превращаясь в самостоятельные и инициативные исследовательские группы», – заметил Сафин.

10 лет «Формуле хороших дел» и новые победители грантов

2026 год – юбилейный для программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Ей исполнилось 10 лет. В Казани программа работает четыре года, и за это время реализовано 78 проектов, напомнила менеджер по связям с госорганами «Казаньоргсинтеза» Анна Князева.

«Главная цель программы – объединить усилия компании, наших сотрудников, партнеров и местных жителей, чтобы создать комфортную, благоприятную среду для жизни и работы. В Казани особое внимание уделяется образованию, экологии и инклюзии. Это подтверждают и сами заявки, и достигнутые результаты», – сказала Князева.

В прошлом году гранты получили семь проектов, в этом – уже 11. На заседании Общественного совета Айрат Сафин лично вручил победителям благодарственные письма. Среди награжденных – директор гимназии №94 Лариса Кузьменко. Ее проект – первая физико-химическая олимпиада имени В. П. Лушникова для старшеклассников Кировского и Московского районов.

«В этом году нам посчастливилось снова получить поддержку, – поделилась Лариса Кузьменко. – Олимпиада пройдет 8 апреля на базе нашей гимназии. Грант СИБУРа позволит нам развивать интерес к химии и физике среди учеников 9–11 классов. Надеюсь, олимпиада получит продолжение и выйдет на городской уровень. Это возможность для ребят расширить знания, найти новых друзей, показать себя».

Директор гимназии №107 «Открытие» Анастасия Акмаева представила проект «Формула Открытия». Ее ученики снимут шесть научно-популярных фильмов с химическими экспериментами. «Дети благодаря партнерству с СИБУРом вовлечены не только в химический процесс, но и в изучение мультимедиа. Теперь они сами создают образовательные фильмы, – рассказала Акмаева. – Современная школа – это не только оценки, это новые навыки, которые можно применять на практике. Партнерство с СИБУРом открыло для наших учеников новые горизонты».

В этом году СИБУР снова выступит партнером культурно-образовательного проекта Музея-заповедника «Казанский Кремль» «Летний музейный лагерь» («ЛМЛ»). Как рассказала начальник отдела просветительских и инклюзивных программ музея Дарья Муратова, проект развивается с 2023 года, когда была организована одна смена для незрячих и слабовидящих детей. За четыре года существования проекта состоялось 6 смен, в которых приняли участие более 50 человек.

«Наш проект зародился вместе с «Формулой хороших дел», и без поддержки программы он мог бы не состояться. В этом году мы разделили проект на два направления: смены для новых ребят 8–12 лет и регулярная работа с выпускниками, поддерживающие мероприятия в течение всего года», – пояснила Муратова.

Также в этом году СИБУР впервые станет партнером проекта «Лето в Казанском Кремле». Это серия событийных мероприятий на территории музея-заповедника. «В рамках проекта предусмотрены театральные постановки, перформансы, мастер-классы, выступления различных коллективов. Мероприятия бесплатные, они запланированы на протяжении всего летнего периода», – уточнила Дарья Муратова.

Забота о персонале и рост зарплат

Директор по организационному развитию «Казаньоргсинтеза» Юлия Меречина рассказала членам Общественного совета о том, как на предприятии работают с персоналом. Средняя зарплата производственников в прошлом году выросла на 15%. Производительность труда увеличилась на 8%.

Инвестиционная программа СИБУРа в Татарстане рассчитана до 2028 года и предусматривает финансирование в объеме 600 млрд рублей. Ее реализация позволит создать около 3 тыс. высокотехнологичных рабочих мест.

Особый акцент Меречина сделала на программах адаптации и психологической поддержки. Благодаря участию психологов удалось снизить текучесть среди новичков в первый год работы с 16% до 12,1%. Общий уровень стресса за два года упал на 46%, вовлеченность выросла на 13%, лояльность – на 7%.

«Мы рассматриваем адаптацию как инвестиционный цикл. Снижение оттока в первый год – это не только кадровый показатель, но и экономический, – пояснила Меречина. – Замещение одного производственного специалиста – это затраты на подбор, обучение, простои. Системная работа позволяет сократить издержки и ускорить выход сотрудника на стабильную эффективность».

На предприятии внедрили и корпоративную LLM (Large Language Model, дословно – большая языковая модель, – прим. Т-и) на базе GigaChat для безопасной работы с документами. «ИИ становится стандартом в обучении, – добавила Меречина. – Наши цифровые двойники и VR-симуляторы уже доказали эффективность».

Подводя итог, генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин вернулся к главному: «Развитие детей – фундамент нашего общего будущего. Те, кому мы передадим знания и опыт, продолжат наше дело. Особенная благодарность педагогам, директорам школ и всем, кто заботится о подрастающем поколении».

Член Общественного совета, заместитель директора Института проблем экологии и недропользования Академии наук РТ Дмитрий Иванов высоко оценил экологическую деятельность казанского предприятия СИБУРа.

«Результаты радуют и даже поражают эффективностью экологических мероприятий. Значительную часть прибыли предприятие вкладывает в экологичность производства – атмосферу, очистку сточных вод, поддержку просветительских инициатив. Это флагман республики в области экологической безопасности», – отметил он.

Фотографии предоставлены пресс-службой «Казаньоргсинтеза»