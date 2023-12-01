«Миллион раз спасибо за мужество»: бойцы СВО получат носки и чай от буинских школьников

В Буинском районе продолжается сбор гуманитарной помощи военнослужащим, которые выполняют боевые задачи в зоне спецоперации. К благому делу присоединись и школьники района. Практически во всех учебных заведениях проходят различные акции поддержки. Это и «Письмо солдату», и различные сборы необходимых бойцам вещей.

Так ученики 7«В» класса лицея №2 города Буинска собрали для защитников теплые вязаные носки. А Азат и Ильназ решили добавить к посылке собранный своими руками травяной чай.

«Мы решили отправить ребятам частичку нашей теплоты, вкус родного края, который они почувствуют, заварив наш чай», — сказали ребята и пожелали бойцам здоровья.

В упаковки с чаем ребята положили открытки, подписанные собственноручно. К чаю полагаются и сладости, которыми можно поделиться с товарищами.

«Настоящий защитник Отчества — это всегда супергерой», «Со вкусом отваги. Ноткой героизма. Ароматом благодарности», «Это повод сказать миллион раз спасибо за твое мужество», — написали юные буинцы.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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