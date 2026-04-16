Миллион на ипотеку и жилье как в СССР: как ОПК переманивает молодежь у курьерских служб

В условиях дефицита кадров Татарстан пересматривает подходы к привлечению молодежи на промпредприятия. О том, почему одних зарплат уже недостаточно и какие социальные гарантии могут вернуть престиж рабочим профессиям, «Татар-информу» рассказал директор по персоналу КВЗ холдинга «Вертолеты России» (Госкорпорация Ростех) Николай Липатов сегодня в ходе регионального этапа Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии».

Масштабная работа по привлечению молодежи в технические вузы для последующей работы на предприятиях ОПК проводится в Татарстане. По словам Николая Липатова, который входит в состав республиканской комиссии, занимающейся данной проблемой, ситуация на рынке труда начала резко меняться с 2022 года, когда началась специальная военная операция и в стране не хватало кадров, особенно квалифицированных рабочих.

«В девяностые была мода на экономистов и юристов. Сейчас на всю страну пришло понимание, что нам остро не хватает инженеров и рабочих рук. Правительство России и руководство Татарстана обратили на это пристальное внимание», – отметил он.

Оказывается, работы с конкурентной зарплатой сегодня молодым специалистам недостаточно. Им нужны стабильность и социальные бонусы. Николай Липатов уверен: необходимо возвращаться к практике предоставления жилья, которая существовала в советское время.

«Раньше через 15 лет работы на заводе человек гарантированно получал квартиру. Сегодня молодежь сразу садится на кредиты. Мы на своем предприятии уже внедрили меры поддержки: возвращаем специалисту 1,2 млн рублей на погашение ипотеки, оплачиваем наем жилья», – подчеркнул он.

Эксперт предложил рассмотреть на государственном уровне возможность введения льготной ипотеки для сотрудников предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) по аналогии с IT-ипотекой – под 5-6%. Без таких гарантий молодежь уходит в сферу услуг или курьерские службы, где можно заработать быстро, но без профессионального роста.

«Страну поднимает экономика, предприятия», – заметил Липатов.

Вопрос зарплаты также остается ключевым. На предприятии, которое представляет Липатов (входит в ГК «Ростеха»), заработная плата основных производственных рабочих, в том числе токарей и фрезеровщиков, зависит от «сделки» – объема выполненных задач и квалификации.

«Зарплата зависит от добросовестности. Один часто ходит на перекур, другой работает. Кто-то делает одну деталь, а кто-то три – и получает в три раза больше. Кроме того, чем выше разряд, тем быстрее и качественнее мастер выполняет работу», – пояснил Николай Липатов.

Он добавил, что предприятия Казани сегодня активно конкурируют друг с другом по уровню оплаты труда, удерживая планку на высоком уровне. При этом завод готов брать людей «с нуля», обучать в собственных учебных центрах и вести их по карьерной лестнице.

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» проводится с 2012 года. В 2025 году он стал частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Конкурс проходит в два этапа – региональный и федеральный по каждой из номинаций. Лучшие по итогам федеральных этапов получают денежные поощрения. Соревнования проводятся совместно с АНО «Центр развития профессиональных компетенций».